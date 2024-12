Sergio Mayer desmiente rumores después de ser captado con la abogada de Maryfer Centeno

El actor y político Sergio Mayer vuelve a estar en el foco de la polémica, después de ser grabado en una reunión con Rebeca Mariana Gutiérrez, abogada asociada a la grafóloga Maryfer Centeno. Esta reunión provocó un torbellino de críticas en las redes sociales, en las que los usuarios cuestionaron la moral de Mayer y lo imputaron de participar en acciones corruptas.

La controversia se produce días tras la denuncia pública de Mayer sobre actos corruptos en el sistema judicial, haciendo referencia al letrado Alonso Beceiro, vinculado con Centeno. Cuando Gutiérrez fue fotografiada, algunos usuarios creyeron que el actor había modificado su postura, lo que agravó las críticas hacia él.

¿ CÓMO RESPONDIÓ EL ACTOR A LA POLÉMICA ?

Ante las denuncias, Mayer se hizo presente y explicó que la letrada lo había buscado para solicitar una "tregua". De acuerdo con el actor, Mariana Gutiérrez le pidió que interrumpa su ataque al caso de Maryfer Centeno, ya que había tomado la decisión de abandonar el asunto y no quería provocar más disputas con él.

Mayer también expresó que, a pesar de que no consideraba casualidad la presencia de los fotógrafos en el lugar, no experimentaba ningún problema al ser fotografiado, dado que garantizó no poseer nada que esconder. Además, refutó los señalamientos de corrupción y reafirmó su compromiso de expresar la verdad en todo instante.

SOLO UN GESTO CORDIAL

En relación con las imágenes donde se le ve abrazando a la abogada, Mayer aclaró que era un gesto amable, dado que Gutiérrez le había conversado sobre un asunto personal y le brindó el abrazo como señal de agradecimiento.

Respecto a la presencia de los fotógrafos, Mayer manifestó sus dudas de que la reunión había sido planificada para provocar polémica. No obstante, resaltó su voluntad para aclarar cualquier engaño y preservar su integridad sin alteraciones ante los medios.