¿Maryfer Centeno vs Mr. Doctor? Este es el contexto de toda la polémica

La youtuber Maryfer Centeno se hizo famosa debido a un conflicto con el creador de contenido Mr. Doctor. Esta polémica se originó a raíz de comentarios en un video donde se suponía que la joven relacionaba la escritura con ventajas para el cuerpo.

Tras esto, la grafóloga brindó una entrevista en la que corroboró una demanda contra el doctor en la que lo menciona por discriminación.

¿CÓMO COMENZÓ LA POLÉMICA?

"Hay muchas reformas nuevas en el tema de violencia de género. No iba a hacer nada; total, lo que dice son improperios y tergiversación de mis palabras. Todo saldrá a la luz en el juicio. Me dijeron que no permitiera los insultos dichos hacia mí, me hizo pensar (...) Es importante la psicología del color y la grafología, no es nada adivinatorio", detalló Maryfer Centeno en donde dejo ver el procedimiento legal en contra del Mr. Doctor.

En la misma entrevista, la creadora de contenido objetó que el análisis del doctor eran meramente insultos y detalló que era mínimo el análisis grafológico que hizo el creador de contenido.

"Cuando insultas es porque no tienes argumentos, eso no es libertad de expresión, son insultos (...) El ataque fue un pretexto, si analizamos ese video es mínimo lo que dice de la grafología. Hasta para inventar cosas debemos saber hacerlas", declaró Centeno.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MR. DOCTOR?

El influencer publicó un video en su plataforma de YouTube donde aludió a la grafóloga Maryfer Centeno por supuesta violación de su libertad de expresión.

"Me denuncian por decir la verdad y lo peor de todo es que se salen con la suya. Esto es por discriminación y amenazas por ideas que atacan derechos de terceros al decir que escribir con colores o de cierta forma ayuda en tu salud. Ciertas prácticas son erróneas y es pura charlatanería. Al decir la verdad, se incomodó; me está censurando y cualquier cosa dicha la usarán en mi contra. No puedo hablar más por recomendación de mis abogados", dijo el creador de contenido.

¿CUÁNDO COMENZARÁ EL JUICIO?

El procedimiento legal, conforme a lo revelado en X por el influencer, se iniciará este jueves 28 de noviembre, aunque se modificó para el 13 de enero de 2025.

"Seguro quieren que esto se apague, pero no me van a callar", escribió el youtuber, que se convirtió en tendencia en redes sociales a consecuencia del pleito con Maryfer.