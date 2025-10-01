  • 24° C
Nacional / México

SEP: ¿Habrá días festivos o puentes escolares en octubre de 2025?

Una de las preguntas más comunes entre los padres de familia y estudiantes es cuáles serán los próximos días de descanso

Oct. 01, 2025
SEP: ¿Habrá días festivos o puentes escolares en octubre de 2025?

Con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, miles de familias mexicanas organizan sus rutinas y presupuestos tomando como referencia el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Una de las preguntas más comunes entre los padres de familia y estudiantes es cuáles serán los próximos días de descanso, ya que estos suelen representar oportunidades para viajes, reuniones familiares o simplemente un respiro dentro de la agenda escolar.

En septiembre, los alumnos de nivel básico gozaron de dos suspensiones: una con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, el 16 de septiembre, y otra por la reunión mensual del Consejo Técnico Escolar, el día 26. Ahora, con el inicio de octubre, ha surgido la duda sobre si este mes también traerá consigo algún puente o feriado oficial.

¿HABRÁ DÍAS FESTIVOS O PUENTES ESCOLARES EN OCTUBRE DE 2025?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, en octubre no hay días marcados como feriados. Por lo tanto, las actividades académicas en nivel básico se desarrollarán con normalidad a lo largo del mes.

La única excepción será el viernes 31 de octubre, cuando se llevará a cabo la reunión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, lo que implica suspensión de clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO DÍA FERIADO OFICIAL?

El siguiente descanso marcado en el calendario de la SEP llegará hasta el lunes 17 de noviembre, fecha considerada como “suspensión de labores docentes”.

Este día corresponde al tercer lunes de noviembre, establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como descanso obligatorio en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

De esta manera, los estudiantes deberán esperar hasta mediados de noviembre para disfrutar de un nuevo puente escolar oficial.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

