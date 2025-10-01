Claudia Sheinbaum Pardo cumple un año como Presidenta de México con 75% de aprobación

Este miércoles 1 de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo cumple su primer año al frente del Gobierno de México, un periodo marcado por desafíos internos, tensiones diplomáticas y casos de corrupción que han puesto a prueba su liderazgo.

12 MESES CON LA MEJOR EVALUACIÓN EN DOS DÉCADAS

Aun así, la presidenta cierra estos primeros 12 meses con niveles de aprobación que la colocan como una de las mandatarias mejor evaluadas en las últimas dos décadas. En este lapso, Sheinbaum ha tenido que enfrentar escándalos de alto impacto.

Uno de ellos es el llamado huachicol fiscal que involucra a elementos de la Marina, así como los señalamientos contra Adán Augusto López por presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de “La Barredora”, organización ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A estos problemas internos se suman las presiones diplomáticas en su relación con el presidente estadounidense Donald Trump, uno de los puntos más delicados de su gestión.

Pese a este entorno complejo, la presidenta mantiene una aprobación del 75 % y una desaprobación de 24%, según la Encuesta de Encuestas de Polls MX al corte del 30 de septiembre de 2025.

Desde que asumió el cargo, Sheinbaum inició con un 73% de apoyo, alcanzó su punto más alto entre febrero y mayo de este año con un 79%, y aunque después registró ligeras caídas, logró sostener una estabilidad que la mantiene en terreno sólido.

SHEINBAUM SUPERA APROBACIÓN DE AMLO EN SU PRIMER AÑO

La comparación con su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador, es inevitable. En 2019, al cumplir su primer año en el poder, AMLO tenía 73% de aprobación y 26% de rechazo, aunque en su arranque llegó a alcanzar picos históricos de hasta 89% en enero de ese mismo año.

Sheinbaum, por su parte, logra cerrar su primer año con una ligera ventaja respecto a López Obrador: 75% contra 73%.

De acuerdo con un sondeo de El País, su administración “supera en valoración” a la de expresidentes recientes, consolidándola como una de las mejor evaluadas en dos décadas.

Además, un 70 % de los mexicanos respalda sus acciones contra el huachicol fiscal, uno de los temas que más ha marcado este arranque de sexenio.

Con una narrativa de continuidad en programas sociales y énfasis en la lucha contra la corrupción, Sheinbaum ha sabido mantener altos niveles de respaldo ciudadano.

El reto hacia adelante será sostener esta aprobación en medio de presiones políticas, diplomáticas y de seguridad que marcarán el rumbo de su gobierno.