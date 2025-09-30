VIDEO | Momento exacto cuando un juego mecánico se quiebra en una feria en Guanajuato

Un terrible accidente se registró durante la Feria San Miguel Arcángel y la Alfarería 2025, ya que uno de los juegos mecánicos se rompió y varias personas resultaron heridas.

El incidente se registró en el estado de Guanajuato, donde la atracción denominada "Booster" se quebró en pleno funcionamiento, un accidente que generó miedo y conmoción entre asistentes y habitantes de la zona.

Cuerpos de emergencia fueron notificados de lo ocurrido, por lo que se presentaron en el lugar y atendieron a los afectados. Al parecer una falla ocasionó el percance.

El lamentable accidente ocurrió el domingo 28 de septiembre, y las imágenes se viralizaron a inicios de la semana,

Reportes establecen que el "Booster" sufrió de una grave falla estructural cuando uno de sus brazos estaba en lo más alto, ya que uno de sus ejes se quebró provocando el colapso parcial de la estructura con todo y ocupantes.

EL ACCIDENTE EN IMÁGENES

En el video se aprecia que todo parecía marchar con normalidad; sin embargo, en un momento dado el aparato pierde estabilidad y el terror empieza a presentarse en los asistentes.

Apoyados con grúas, policías, bomberos y elementos de Protección Civil trabajaron por 40 minutos para estabilizar la estructura y lograron rescatar a heridos e ilesos.

Una vez rescatados todos los accidentados, fueron llevados a que recibieran atención médica en las instalaciones de la feria; no se presentaron víctimas mortales.

A raíz de lo ocurrido, autoridades municipales iniciarán una investigación para determinar qué provocó el accidente y fincar responsabilidades; además, indicó que los juegos mecánicos de la feria serían revisados antes de continuar operando.

Ahora bien, la Feria de San Miguel de Arcángel y la Alfarería es muy concurrida, ya que es uno de los eventos culturales y recreativos más importantes de la región.

Las imágenes conmocionaron a los internautas, quienes cuestionaron la seguridad de estos juegos mecánicos que llevan a las ferias y que también operan en parques de diversiones temporales.