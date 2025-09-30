Guadalajara refuerza seguridad rumbo al Mundial 2026: se prepara para recibir a miles de visitantes

A menos de un año del Mundial de la FIFA 2026, la zona metropolitana de Guadalajara intensifica acciones de seguridad para garantizar una experiencia segura a los más de cinco millones de visitantes esperados en México.

Con Zapopan como sede de cuatro partidos, la ciudad enfrenta el reto de proyectar confianza y hospitalidad, clave para su imagen internacional.

En el último año, la percepción de inseguridad en Zapopan disminuyó 16 puntos porcentuales, ubicándose en 44.6 por ciento, reflejo de esfuerzos en vigilancia y prevención.

Sin embargo, municipios como Guadalajara capital (79%) y Tlaquepaque (61%), donde se concentrará gran parte de la vida nocturna y eventos culturales, aún presentan desafíos importantes en esta materia.

TRABAJAN EN PLANES ESTRATÉGICOS

Ante este panorama, autoridades locales trabajan en conjunto con empresas especializadas en seguridad privada para implementar planes estratégicos de patrullaje, vigilancia en zonas turísticas y monitoreo en tiempo real de espacios públicos.

"El Mundial representa una oportunidad única para profesionalizar y elevar los estándares de la Seguridad Privada en México", señaló Ynbal Adda, Gerente General de ELIM Seguridad Privada Intramuros, empresa con presencia en las principales ciudades sede.

La coordinación entre corporaciones policiacas y seguridad privada no solo busca proteger a los turistas, sino también a residentes y negocios locales, quienes serán parte activa del evento.

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL MUNDIAL

A nivel nacional, el sector de Seguridad Privada cuenta con más de un millón de empleados y aporta el 1.8 por ciento del PIB. Su rol durante el Mundial será esencial para garantizar la integridad en estadios, hoteles, centros de entretenimiento y transporte público.

Con la cuenta regresiva en marcha, Guadalajara apuesta por la prevención y colaboración para recibir a miles de visitantes con la tranquilidad y calidez que caracterizan a Jalisco. La seguridad no es solo una prioridad, sino un compromiso compartido.