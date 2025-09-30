Guardería ABC: Socia detenida en Estados Unidos podría ser deportada a México para esta fecha

En los próximos días podría concretarse la deportación a México de Sandra N, una de las socias de la Guardería ABC, quien fue detenida recientemente en el estado de Arizona, en el territorio estadounidense.

ABOGADO DEL CASO ABC DA DETALLES SOBRE EL PROCESO LEGAL

De acuerdo con el abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, la captura representa un paso relevante dentro del largo camino de justicia que las familias de las víctimas han exigido durante más de 16 años.

Sandra es señalada por su presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia, derivados del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, tragedia en la que murieron 49 menores de edad y más de 70 resultaron heridos.

PRÓXIMA AUDIENCIA DE SOCIA DE GUARDERÍA ABC

La mujer enfrenta un proceso legal que podría derivar en su reclusión en territorio mexicano, luego de que se estableció que el próximo 8 de octubre tiene programada una audiencia en este lado de la frontera.

El Departamento de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) notificó que ya se inició el proceso de deportación, mecanismo que permite entregar directamente a Sandra a las autoridades mexicanas en la frontera, sin necesidad de esperar a que concluya un trámite de extradición formal.

¿CUÁL SERÍA LA SENTENCIA PARA SANDRA N?

En caso de ser deportada, la socia de la guardería enfrentaría una condena ya determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 5 años, 7 meses y 15 días de prisión. Falta definir en qué centro penitenciario cumpliría su sentencia, ya sea en Sonora o en otra entidad del país.

El abogado recordó que aún existen otros implicados en calidad de prófugos, mientras que diversas carpetas de investigación siguen abiertas. Asimismo, otra exfuncionaria del IMSS en Sonora vinculada con el caso permanece recluida.

Los colectivos de familiares insisten en que la justicia no será plena hasta que todos los responsables enfrenten consecuencias legales.

La audiencia del 8 de octubre y la decisión de ICE podrían marcar un punto de inflexión en uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de la historia reciente en México.