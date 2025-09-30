Diputados de México prohíben la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud con la que se prohíbe la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de edad en todo el país. La iniciativa obtuvo 401 votos a favor y fue enviada al Senado para continuar con su proceso legislativo.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

La modificación establece que quienes violen esta disposición podrán recibir una multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 226 mil pesos.

Además, se aprobó una reserva presentada por los legisladores Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), que obliga a la Secretaría de Salud a definir las categorías de bebidas energizantes en la Norma Oficial Mexicana. Esta clasificación permitirá identificar cuáles requieren restricciones de consumo, alertas sanitarias o limitaciones en su publicidad y comercialización.

La Secretaría de Salud tendrá un plazo máximo de 180 días para emitir la Norma Oficial Mexicana que establezca las categorías, ingredientes, concentraciones máximas y especificaciones técnicas de estas bebidas.

RIESGOS PARA LOS JÓVENES

Durante la discusión, legisladores advirtieron sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas energéticas entre la población más joven. La diputada Amancay González Franco (MC) señaló que más de 300 mil jóvenes en México consumen diariamente este tipo de productos, que a menudo se mezclan con alcohol, lo que aumenta los riesgos para el sistema nervioso.

Por su parte, Abigail Arredondo Ramos (PRI) recordó que, según un estudio de la Profeco, siete de cada diez jóvenes en el país consumen estas bebidas, y la mitad lo hace al menos una vez por semana.

La diputada Margarita García (PT) explicó que estas bebidas afectan al sistema nervioso central, incrementan el riesgo de obesidad y diabetes, y su combinación con alcohol enmascara los efectos de la intoxicación. En los adolescentes, advirtió, pueden alterar el sueño, la concentración y el desarrollo neurológico, además de provocar deshidratación y problemas digestivos.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL

El diputado José Luis Fernández (PVEM) subrayó que países como Reino Unido, Polonia, Alemania y España ya cuentan con regulaciones similares, lo que coloca a México en línea con estas medidas internacionales de protección a la salud pública.