Liverpool está de aniversario: Aprovecha sus grandes ofertas en su tercera Venta Nocturna

La cadena departamental Liverpool se prepara para celebrar a lo grande su aniversario con una de las promociones más esperadas del año: la tercera Venta Nocturna. Este evento especial reúne descuentos únicos en moda, tecnología, hogar y más, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para quienes buscan ahorrar mientras compran aquello que más desean.

¿QUÉ ES LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL?

Liverpool organiza cuatro ventas nocturnas cada año: Día de las Madres, Día del Padre, la de aniversario y la navideña. Estas jornadas son pensadas para que los clientes encuentren precios más bajos en fechas clave.

En el caso de octubre, la venta corresponde al aniversario de la tienda. Se trata de una celebración que agradece la fidelidad de sus clientes con promociones exclusivas y rebajas en distintos departamentos.

FECHA Y DURACIÓN DE LA TERCERA VENTA NOCTURNA

La Venta Nocturna de Aniversario de Liverpool se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025. Durante todo el fin de semana, los clientes podrán acceder a precios especiales tanto en las sucursales físicas como en la tienda en línea y su aplicación móvil.

HORARIOS DE INICIO Y CIERRE

Los descuentos estarán disponibles en diferentes horarios, dependiendo de la forma en que decidas realizar tus compras:

Tiendas físicas: de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

App Liverpool Pocket y sitio web (liverpool.com.mx): desde las 00:00 horas del primer día hasta las 11:59 p.m. del último día.

De esta manera, cada cliente podrá elegir si prefiere vivir la experiencia en tienda o aprovechar la comodidad de las compras digitales.

MÉTODOS DE PAGO Y BENEFICIOS

Liverpool recomienda utilizar la tarjeta Liverpool o Liverpool VISA, ya que ofrecen beneficios y promociones exclusivas durante la Venta Nocturna. Sin embargo, los clientes también pueden pagar con tarjetas de crédito y débito de otros bancos o incluso en efectivo.

Esta flexibilidad permite que todos puedan acceder a los descuentos, sin importar el método de pago.

UNA CITA IMPERDIBLE PARA LOS CLIENTES

La tercera Venta Nocturna de Liverpool no es solo una oportunidad para aprovechar precios bajos, sino también un evento conmemorativo que celebra la relación de la tienda con sus clientes. Si tienes en mente renovar tu guardarropa, cambiar algún electrodoméstico o darte un gusto especial, este fin de semana será ideal para hacerlo.