Senado frena ingreso de militares de Estados Unidos a México tras crisis en Venezuela

El Senado de la República pausó la autorización para el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la intervención militar en Venezuela.

La Comisión de Marina del Senado canceló la sesión programada para el lunes 5 de enero, en la que se discutiría y votaría el permiso para el ingreso de militares estadounidenses con fines de adiestramiento. La comisión es presidida por el senador de Morena, Carlos Lomelí.

De acuerdo con la periodista Leti Robles, de Milenio, la presidencia de la Comisión notificó la cancelación de la reunión sin que, hasta el momento, se haya definido una nueva fecha para retomar el análisis del tema.

El senador morenista Manuel Huerta confirmó la suspensión de la sesión y explicó que la decisión busca abrir espacio para una revisión más amplia del contexto. "Creo que es importante que nos demos un tiempo prudente para analizar este y otros asuntos", señaló.

La cancelación se da en un escenario internacional complejo, marcado por los recientes acontecimientos en Venezuela, incluida la detención de Nicolás Maduro, lo que ha generado cautela entre los legisladores mexicanos respecto a la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país.

¿POR QUÉ MILITARES DE ESTADOS UNIDOS INGRESARÍAN A MÉXICO?

La solicitud presentada ante el Senado contempla el ingreso de personal militar de Estados Unidos únicamente para labores de capacitación, sin participación en operativos de combate ni acciones directas contra grupos delictivos.

La delegación estaría integrada por 29 elementos de la Marina estadounidense: 19 pertenecientes a los Navy SEAL´s y 10 al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. La estancia estaba prevista del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

El entrenamiento forma parte del ejercicio denominado "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de unidades especializadas de la Armada de México mediante el intercambio de conocimientos tácticos y la mejora de la coordinación operativa bilateral.

Los militares estadounidenses ingresarían al país a bordo de una aeronave Hércules C-130 y desarrollarían actividades bajo un esquema previamente establecido. La salida del personal extranjero se realizaría una vez concluido el periodo de capacitación.