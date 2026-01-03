AMLO reaparece para opinar sobre la captura de Maduro y lanza advertencia a Trump

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado para dar su opinión sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Desde su retiro de la vida política, López Obrador volvió a pronunciarse públicamente mediante un mensaje en la plataforma X.

El exmandatario condenó el operativo encabezado por Washington y el anuncio del presidente Donald Trump de que su gobierno administrará el país sudamericano, postura que calificó como un grave atentado contra la soberanía regional.

A través de su mensaje, López Obrador sostuvo que no podía guardar silencio ante lo que describió como un acto de imposición internacional.

En un tono crítico y cargado de referencias históricas, el exmandatario advirtió directamente a Trump que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln habrían aceptado que Estados Unidos actuara como una "tiranía mundial".

Para el político tabasqueño, la historia demuestra que las intervenciones extranjeras, lejos de generar estabilidad, suelen dejar heridas profundas y consecuencias de largo plazo.

El exjefe del Ejecutivo federal afirmó que la captura de Maduro representa un acto de prepotencia y un "secuestro" que vulnera principios básicos del derecho internacional.

En ese sentido, advirtió que lo que hoy puede presentarse como un triunfo político o militar podría convertirse mañana en una derrota estratégica.

"La política no es imposición", subrayó, al señalar que ningún país puede arrogarse el papel de administrador de otra nación sin erosionar el orden internacional.

López Obrador también aprovechó su reaparición para expresar su respaldo explícito a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando tanto su identidad latinoamericana como su coincidencia con la postura del gobierno mexicano frente a la crisis venezolana.

"Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano", escribió, dejando clara su alineación con la política exterior basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

En su mensaje dirigido a Trump, el exmandatario pidió actuar con prudencia y no dejarse influir por los sectores más belicistas de su país.

Le recomendó evitar la autocomplacencia y tomar decisiones con "juicio práctico", recordándole que el poder militar no garantiza legitimidad ni estabilidad duradera.

Su mensaje lo cerró con una referencia a Benito Juárez y su célebre frase: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Y, fiel a su estilo directo, López Obrador remató con una línea que resumió su postura frente al mandatario estadounidense: "Por ahora no le mando un abrazo".