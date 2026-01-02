Vacunas terapéuticas contra cáncer de mama de la UNAM muestran resultados prometedores

Un equipo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolla vacunas terapéuticas innovadoras contra el cáncer de mama que han demostrado, en modelos de laboratorio, su capacidad para curar la enfermedad, eliminar metástasis y generar memoria inmunológica que evita su reaparición.

El proyecto está a cargo de investigadores de la Facultad de Química (FQ) y del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), y sus resultados fueron publicados recientemente en la revista "Molecular Immunology".

ASÍ TRABAJA LA VACUNA

Las vacunas, denominadas Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs), funcionan mediante la activación del sistema inmune. A diferencia de otras estrategias, estas inmunizaciones utilizan miles de variantes mutadas de antígenos asociados al cáncer, lo que permite atacar células tumorales que cambian constantemente su genoma y fenotipo.

De esta manera, el sistema inmunitario aprende a reconocerlas y a eliminarlas incluso en fases avanzadas de la enfermedad.

Karen Manucharyan, investigador del IIB, explicó que una de las principales ventajas de las BEVs es que podrían adaptarse a cualquiera de los más de 220 tipos de cáncer existentes, además de tener un costo mucho menor que tratamientos como la quimioterapia, radioterapia o la inmunoterapia con anticuerpos monoclonales, cuyo gasto anual global alcanza cifras millonarias.

PRUEBAS RESULTAN EFECTIVAS

Por su parte, Allan Noé Domínguez Romero, académico de la FQ, destacó que en el modelo de cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos y con mayor incidencia en mujeres jóvenes, una sola inyección terapéutica fue suficiente para eliminar tumores y metástasis en ratones de laboratorio.

Este subtipo es particularmente relevante, ya que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas.

A diferencia de las vacunas profilácticas, como las que previenen infecciones virales asociadas al cáncer, las BEVs son terapéuticas, es decir, están diseñadas para tratar la enfermedad cuando ya está presente. Con estos resultados, el equipo se prepara para el siguiente paso que consiste en hacer ensayos clínicos en humanos.