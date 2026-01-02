¿Sin dinero en enero? Profeco recomienda estos destinos gratuitos en Jalisco

Disfrutar de Jalisco no tiene que significar un gasto elevado. Así lo destaca la Revista del Consumidor en su edición de enero de 2026, donde presenta diversas actividades recreativas de bajo costo, e incluso gratuitas, pensadas tanto para quienes viven en la entidad como para quienes la visitan.

Bajo la premisa de que el entretenimiento depende más de la actitud y las ganas de compartir que del dinero, estas opciones permiten salir de la rutina, convivir en familia o con amigos y conocer la riqueza cultural y natural del estado sin afectar el bolsillo.

MUSEOS GRATIS PARA APRENDER Y DISFRUTAR

Uno de los espacios recomendados es el Museo de los Altos de Jalisco – Casa Agustín Rivera, que cuenta con dos áreas de exhibición para exposiciones temporales y ofrece talleres, conferencias, presentaciones de libros, visitas guiadas y exposiciones didácticas. La entrada es libre y abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Otra opción es el Museo Regional de Arqueología y Paleontología Prof. Filémón Gutiérrez Ramírez, donde los visitantes pueden recorrer una sala permanente con artesanías de cerámica, fósiles vegetales y animales, así como piezas de lítica, hueso y obsidiana. El acceso también es gratuito y sus horarios varían:

Lunes y sábado, de 16:00 a 19:00 h

Martes a jueves, de 10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 19:00 h

Viernes y domingo, de 10:00 a 13:00 h

ESPACIOS AL AIRE LIBRE PARA TODA LA FAMILIA

Para quienes prefieren actividades al aire libre, la Zona Arqueológica Ixtépete es una alternativa ideal. En este sitio se puede apreciar una estructura de influencia teotihuacana con forma piramidal de aproximadamente 20 metros de largo, 16 de ancho y 1.83 metros de altura. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

Asimismo, el Bosque Los Colomos, uno de los pulmones verdes más importantes de Guadalajara, ofrece un entorno natural con gran diversidad de árboles de la región y de otras partes del mundo, más de 160 especies de fauna, lagos, arroyos, pistas para correr y canchas deportivas. El acceso es gratuito y está abierto todos los días, de 8:00 a 18:00 horas.

DISFRUTAR SIN GASTAR DE MÁS

La Revista del Consumidor subraya que estas actividades representan una excelente alternativa para despejar la mente, fortalecer la convivencia y redescubrir espacios públicos, demostrando que el disfrute no depende del gasto, sino de la disposición para vivir nuevas experiencias.