Estas fueron todas las afectaciones que dejo el sismo de 6.5 grados en Guerrero

Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este martes en el estado de Guerrero, provocando la activación de la Alerta Sísmica y movilizando a cuerpos de emergencia en distintas regiones del centro y sur de México. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 horas, con epicentro ubicado a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, en la región Costa Chica.

El temblor dejó una serie de afectaciones secundarias que mantienen en alerta a las autoridades estatales y federales, principalmente en zonas cercanas al epicentro.

DÓNDE SE SINTIÓ EL SISMO Y CUÁL ES EL SALDO PRELIMINAR

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México, lo que derivó en evacuaciones preventivas en edificios públicos, oficinas y viviendas. Habitantes de la capital reportaron un movimiento perceptible, aunque sin daños mayores.

El sismo también se sintió con intensidad en Veracruz y Puebla, mientras que en Morelos, Jalisco y Oaxaca fue percibido de forma moderada a ligera. En todas estas entidades se activaron protocolos de revisión y monitoreo, sin que hasta ahora se reporten daños de consideración.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 14:00 horas se habían registrado 546 réplicas, siendo la más fuerte de magnitud 4.7. Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales y a reportar cualquier emergencia al 911.

GUERRERO CONCENTRA LOS PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS

Al tratarse del estado donde se localizó el epicentro, Guerrero presentó las afectaciones más directas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal informó sobre daños menores en infraestructura y vialidades, así como incidentes que ya fueron atendidos.

En Acapulco se reportaron fugas de gas LP, daños leves en inmuebles y derrumbes en tramos carreteros. Un sector de la avenida Escénica, entre Joyas de Brisamar e Icacos, fue cerrado temporalmente debido a una fuga de gas en una plaza comercial, aunque la circulación se restableció alrededor de las 9:15 horas. También se registraron caídas de rocas y tierra en puntos como Sinfonía del Mar y la calzada Pie de la Cuesta, además de afectaciones en cristales, plafones y acabados de algunos edificios.

En San Marcos, municipio cercano al epicentro, se presentaron derrumbes menores sobre la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, a la altura del poblado La Caridad. En Juan R. Escudero se reportó un deslave en la carretera Tierra Colorada–Carrizal, mientras que en Tixtla colapsó una barda de adobe en la calle Aldama.

El IMSS Bienestar informó que tres unidades médicas ubicadas en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco registraron daños menores, principalmente en plafones y acabados. Las áreas afectadas fueron acordonadas de manera preventiva, sin que se suspendieran los servicios esenciales.

?? Afectaciones de Guerrero tras ser el epicentro de un sismo de 6.5 en San Marcos.



Se han reportado derrumbes en carreteras, afectando la autopista Cuernavaca-Acapulco y la carretera Tixtla-Chilpancingo.

Deslaves, caída de bardas y productos en supermercados, grietas... pic.twitter.com/ol29oaa6CJ — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) January 2, 2026

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES TRAS EL SISMO

Tras el movimiento telúrico, los tres niveles de gobierno activaron de inmediato los protocolos de emergencia y evaluación. Brigadas de protección civil realizan recorridos en campo para identificar posibles daños estructurales, zonas de riesgo y garantizar que no haya personas en peligro.

Las autoridades señalaron que la prioridad es mantener la seguridad de la población, asegurar la circulación en las vialidades afectadas y atender cualquier reporte ciudadano relacionado con el sismo.

RÉPLICAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Especialistas explican que después de un sismo de esta magnitud es normal que se presenten réplicas, la mayoría de menor intensidad. Las más de 500 registradas forman parte del proceso natural de liberación de energía.

Se recomienda a la población revisar viviendas, escuelas y centros de trabajo para detectar grietas u otros daños visibles, evitar zonas con derrumbes y mantenerse atentos a la información oficial. Ante cualquier situación de riesgo, las autoridades reiteran la importancia de comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.