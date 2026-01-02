Suman dos muertos por causas del sismo, le cayó encima el techo de su vivienda

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó este 2 de enero el fallecimiento de una mujer de 50 años, identificada como Felicitas Villalba de León, tras el colapso de su vivienda en la comunidad de Las Minas, municipio de San Marcos, en la Costa Chica del estado. El sismo, con epicentro en esa región, provocó daños en al menos 500 viviendas, que van desde desprendimiento de tejas hasta afectaciones estructurales

Además de la mujer en Guerrero, en la Ciudad de México un hombre falleció en la calle Obrero Mundial, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la causa probable fue un paro cardiorrespiratorio que provocó su caída al intentar huir para ponerse a salvo. En Guerrero se reportaron cuatro personas lesionadas, una de ellas en la clínica del ISSSTE de Chilpancingo, que sufrió daños importantes a causa del temblor.

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Y EVACUACIONES

El sismo dejó derrumbes en carreteras, caídas de bardas, desprendimientos de techos en viviendas y hospitales, además de fugas de gas LP. En Acapulco y Chilpancingo se desalojó a pacientes de hospitales, incluidos el general del IMSS Vicente Guerrero y la clínica del ISSSTE, para prevenir riesgos. Protección Civil estatal y municipal evalúa la magnitud de los daños en toda la región, incluyendo Tixtla y Coyuca de Benítez, donde se sintió de forma moderada.

Evelyn Salgado recorrió las zonas afectadas para supervisar los daños y coordinar la atención a las víctimas. Autoridades mantienen vigilancia en las áreas con viviendas colapsadas o con riesgo, mientras se activa un plan de asistencia para los afectados. Se reporta que, hasta el momento, no hay más fallecimientos confirmados en Guerrero, aunque continúan las evaluaciones en comunidades cercanas al epicentro.