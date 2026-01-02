Margarita Maza ¿Quién fue y por qué el gobierno de México declara el 2026 como su año?

Recién comienza el 2026 y el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hizo oficial el nombre que llevará el año: Margarita Maza Parada.

El anuncio se acompañó del logotipo conmemorativo que ya aparece en dependencias federales y en espacios emblemáticos como el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde se realiza la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo.

¿QUIÉN FUE MARGARITA MAZA PARADA?

Nacida el 29 de marzo de 1826 en Oaxaca, Margarita Maza Parada fue hija adoptiva de Antonio Maza y Petra Parada. Se casó en 1843 con Benito Juárez, con quien tuvo 12 hijos, siete de los cuales llegaron a la edad adulta.

Durante décadas se le mencionó como "Margarita Maza de Juárez", pero el actual gobierno ha insistido en nombrarla con su identidad completa, una postura que subraya que las mujeres valen por sí mismas y no solo por su vínculo con figuras masculinas.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DE MÉXICO CONMEMORA EL 2026 COMO SU AÑO?

Porque su vida fue acción, resistencia y diplomacia. Lejos del papel ornamental, Margarita Maza defendió activamente la causa liberal y republicana.

En los años de persecución y destierro, cuando Juárez fue enviado a Nueva Orleans, sostuvo a su familia con trabajo directo, desde abrir una tienda hasta realizar labores manuales en la Villa de Etla.

Durante la Intervención Francesa, encabezó comités de apoyo para hospitales de sangre del Ejército de Oriente, organizando recursos y atención para soldados heridos.

Más tarde, entre 1864 y 1867, se refugió en Estados Unidos, donde asumió un rol diplomático decisivo: actuó como representante del gobierno republicano ante el entonces presidente Andrew Johnson, contribuyendo a que Washington no reconociera el imperio de Maximiliano de Habsburgo y respaldara la causa de la República.

Margarita Maza Parada murió el 2 de enero de 1871 en la Ciudad de México, a causa de una enfermedad progresiva que se presume fue cáncer.

En 2025, en el aniversario de su fallecimiento, Morena la recordó como símbolo de valentía y resiliencia. Su nombre, además, está inscrito desde 1966 en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.

Que 2026 lleve su nombre no es un adorno conmemorativo: es una rectificación histórica. Margarita Maza Parada fue sostén, estratega y voz política en momentos críticos del país. Dicho sin rodeos: este reconocimiento llega tarde, pero llega con fuerza.