Sheinbaum explica foto con víctima del Tren Interoceánico que desató la polémica en redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó este jueves el contexto de la fotografía que circuló en redes sociales en la que aparece junto a una persona hospitalizada tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

CONTEXTO DE LA FOTO CON VÍCTIMA EN EL HOSPITAL

La mandataria lamentó que la imagen haya sido utilizada de manera indebida para generar desinformación y polémica política.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria aclaró que ella no publicó en sus redes sociales fotografías con las personas lesionadas que visitó en hospitales de Oaxaca y Veracruz.

Subrayó que la imagen viral corresponde a un trabajador ferrocarrilero que viajaba en el tren siniestrado y que fue él quien le pidió personalmente tomarse una fotografía como recuerdo del encuentro.

Sheinbaum detalló que el paciente se encontraba recostado debido a una lesión en la pierna que le impedía incorporarse.

"Él me pidió la foto con su propio celular. Yo accedí, pero fue a petición de él", explicó y añadió que una tercera persona tomó otra imagen desde un ángulo distinto, la cual posteriormente fue difundida en redes sociales sin el contexto adecuado, dando pie a interpretaciones erróneas sobre su visita al hospital.

La imagen generó una fuerte reacción en plataformas digitales, donde algunos usuarios acusaron a la presidenta de utilizar el sufrimiento de las víctimas con fines propagandísticos.

Ante ello, Sheinbaum fue directa: calificó como lamentable que una situación de dolor humano sea utilizada con objetivos políticos y reiteró que su presencia en los hospitales respondió únicamente a un acto de acompañamiento y supervisión.

En ese mismo espacio, la presidenta confirmó el fallecimiento de doña Hilda, una de las personas lesionadas que había sido trasladada a un hospital en Oaxaca, y envió nuevamente su pésame y solidaridad a la familia.

ACCIONES OFICIALES TRAS EL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO

Informó además que actualmente permanecen 17 personas hospitalizadas, varias de ellas trasladadas a la Ciudad de México y a otros hospitales de alta especialidad para recibir una mejor atención médica.

Sheinbaum explicó que, tras el accidente, se instaló un centro de mando interinstitucional con la participación del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, con el objetivo de coordinar decisiones inmediatas, incluidos traslados, tratamientos especializados y el acompañamiento permanente a las familias afectadas.

"Acercarse a las víctimas es una forma de decirles que no están solas, que el Estado está con ellas y que las vamos a apoyar en todo lo que necesiten", afirmó la presidenta.

Remató con una frase que buscó cerrar la polémica con claridad: el sufrimiento humano, dijo, impacta a cualquiera "que tenga corazón", dejando en claro que su actuación estuvo guiada por empatía y responsabilidad, no por cálculo político.