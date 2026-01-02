  • 24° C
Nacional / México

Se registra una explosión tras sismo en la Ciudad de México l VIDEO

El movimiento ocasionó un incidente en instalaciones eléctricas que activó la respuesta de cuerpos de emergencia en la capital

Ene. 02, 2026
2 de enero en epicentro de San Marcos, Guerrero
Un temblor de magnitud 6.5 registrado la mañana del 2 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, provocó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México y derivó en la explosión de un transformador en el Centro Histórico capitalino, según reportes oficiales. El incidente fue atendido por los cuerpos de emergencia sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el movimiento, se registró un conato de incendio en una subestación eléctrica ubicada en la calle Artículo 123, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y trabajar en el enfriamiento del equipo dañado, descartando riesgos adicionales para la población.

Protocolos activados por el sismo

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el sismo tuvo una profundidad de cinco kilómetros, lo que permitió la activación de la alerta sísmica en la capital y la implementación de protocolos de seguridad en toda la ciudad. Autoridades de Protección Civil realizaron supervisiones terrestres y aéreas para evaluar posibles afectaciones.

Revisión general tras el evento

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que, como parte de las acciones posteriores al temblor, se desplegaron helicópteros para evaluación aérea y personal de la Secretaría de Obras y Servicios inspeccionó infraestructura estratégica. Hasta el momento, no se han reportado daños mayores relacionados con el sismo. i

El hecho se da en el contexto del primer sismo significativo del año que también activó alertas y revisiones preventivas en distintas zonas de la capital

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
