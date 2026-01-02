  • 24° C
Nacional / México

Adulto mayor muere durante sismo en la Ciudad de México, ¿cómo ocurrió?

Se detallan las circunstancias en las que perdió la vida una persona de la tercera edad durante el movimiento

Ene. 02, 2026
El incidente ocurrió en la colonia Álamos, de la alcaldía Benito Juárez
Un sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero dejó como saldo la muerte de un adulto mayor en la Ciudad de México, en un hecho ocurrido durante la evacuación preventiva tras la activación de la alerta sísmica.

Un hombre de 67 años falleció la mañana de este 2 de enero en la Ciudad de México mientras evacuaba su vivienda tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero. El incidente ocurrió en la colonia Álamos, de la alcaldía Benito Juárez, y fue confirmado por fuentes locales.

El hombre descendía por las escaleras desde el segundo piso del edificio donde vivía cuando perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Su esposa explicó que se golpeó la cabeza en la caída y quedó inconsciente. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar.

imagen-cuerpo

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

El cuerpo fue entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los trámites correspondientes. En otros puntos de Benito Juárez también se reportaron afectaciones menores, como la caída de un árbol y de un poste, aunque no se informó de otros daños graves.

RÉPLICAS Y MOVIMIENTO REGIONAL

El sismo principal se registró a las 7:58 horas, con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, y para las 9:00 horas el Servicio Sismológico Nacional había registrado 151 réplicas, la más fuerte de magnitud 4.2.

Este hecho es uno de los pocos reportes de víctimas relacionadas con el temblor que se sintió también en diversas regiones del centro del país.

Autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma ante posibles réplicas, seguir las recomendaciones de Protección Civil y revisar planes de evacuación, especialmente en viviendas con personas adultas mayores o con movilidad limitada.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
