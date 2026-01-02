Accidente carretero en Tamaulipas deja cuatro muertos y dos heridos

Un fuerte accidente carretero registrado en Tamaulipas dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y dos más lesionadas, luego de un choque múltiple en la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 36, en el Ejido Las Tortugas, dentro del municipio de Llera, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con reportes de medios locales, en el accidente se vieron involucrados una pipa, un tráiler de doble semirremolque y un automóvil particular. Este último quedó completamente calcinado tras el impacto.

Las personas que perdieron la vida viajaban a bordo del vehículo particular, el cual se impactó de frente contra la pipa. En un intento por evitar la colisión, el conductor del tráiler realizó una maniobra que provocó que la pesada unidad se saliera del camino.

Dos personas resultaron con lesiones y fueron atendidas por paramédicos en el lugar del accidente. Debido al choque y al incendio de una de las unidades, la circulación en la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza fue cerrada de manera total durante varias horas.

Peritos y autoridades permanecieron en la zona para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer las causas del accidente. Asimismo, se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones viales.