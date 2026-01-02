  • 24° C
Nacional / México

Dos frentes fríos llegarán el sábado y provocarán bajas temperaturas en gran parte del país

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de cielo despejado y baja probabilidad de lluvia

Ene. 02, 2026
Los fenómenos afectarán gran parte de México.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que dos nuevos frentes fríos ingresarán al país este sábado 3 de enero, lo que ocasionará un marcado descenso de las temperaturas, así como vientos fuertes, lluvias y chubascos en diversas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá la presencia de chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Quintana Roo.

Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del país.

Se informó también que persistirá un ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

LLUVIAS PARA EL OCCIDENTE Y SUR DEL PAÍS

Para el sábado, el SMN prevé que continúen las lluvias y chubascos en regiones del occidente, sur y sureste del país. En contraste, el resto del territorio nacional mantendrá tiempo estable debido a la influencia del sistema anticiclónico.

Durante el día, un nuevo frente frío ingresará por el norte y noreste de México, generando descenso de temperaturas y vientos fuertes en esas regiones. Más tarde, un segundo frente frío se aproximará al noroeste del país y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará lluvias en Baja California y rachas intensas de viento en el noroeste.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS PARA EL SÁBADO 3 DE ENERO

  • Máximas de 35 a 40 °C: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, suroeste de Puebla, noreste de Querétaro, norte y noreste de Hidalgo, norte de Veracruz y el Istmo de Chiapas.
  • Mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango.
  • Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.
  • Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, extremar precauciones por niebla y heladas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN.

César Leyva
