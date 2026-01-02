  • 24° C
Nacional / México

CFE restablece al 100% la electricidad tras sismo de 6.5 en Guerrero y CDMX

Se activó el Sistema de Atención de Emergencias para verificar el estado operativo de la infraestructura eléctrica en las zonas impactadas

Ene. 02, 2026
Más de 350 trabajadores apoyaron las labores.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el suministro eléctrico fue restablecido en su totalidad en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes, con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Tras el movimiento telúrico, la CFE activó de inmediato su Sistema de Atención de Emergencias, con el objetivo de verificar el estado operativo de la infraestructura eléctrica en las zonas impactadas. En un primer reporte, se indicó que los cortes de energía afectaron a más de 121 mil usuarios.

La dependencia detalló que se realizaron recorridos de supervisión, revisión de subestaciones, líneas y redes de distribución, así como un monitoreo continuo del sistema eléctrico nacional.

Para la atención de las afectaciones, se desplegó un operativo especial conformado por 354 trabajadores electricistas, apoyados con 79 grúas y 138 vehículos.

SE HACEN REVISIONES DE INSTALACIONES

Gracias a estas acciones, la CFE logró restablecer el 100% del suministro eléctrico tanto en Guerrero como en la Ciudad de México, donde el servicio quedó completamente normalizado antes de las 15:00 horas de este viernes.

Asimismo, la Comisión señaló que no se identificaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras. Sin embargo, continúan las inspecciones civiles posteriores al evento con el fin de detectar posibles áreas de oportunidad que requieran atención preventiva.

La CFE aseguró que sus áreas operativas permanecen en guardia permanente y listas para atender cualquier eventualidad, además de mantenerse atenta a los reportes ciudadanos.

Finalmente, agradeció la comprensión de los usuarios que resultaron afectados de manera temporal por la interrupción del servicio.

César Leyva
