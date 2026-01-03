Detienen en Michoacán a presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora

Este viernes 2 de enero se dio a conocer la detención de Roberto Cabrera "N", alias El Betillo o El Taquero, presuntamente vinculado con el asesinato de Hipólito Mora Chávez, histórico líder de los grupos de autodefensa en Michoacán, ocurrido el 29 de junio de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, al menos cinco personas estarían involucradas en el homicidio, por quienes se ofrecieron recompensas de hasta 100 mil pesos. Algunas de ellas continúan prófugas y tendrían nexos con organizaciones criminales de alto impacto.

La captura de El Betillo se realizó la mañana del viernes en la colonia San Pascual, cuando se desplazaba a bordo de una camioneta acompañado de otros dos individuos. Durante el operativo, elementos de la Policía Morelia aseguraron armas largas y cortas, así como equipo táctico.

Las autoridades señalaron que, al momento del crimen, el detenido formaba parte del grupo criminal de Los Viagras; sin embargo, actualmente estaría integrado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que mantienen una alianza operativa en la región.

EL ASESINATO DE HIPÓLITO MORA

El homicidio de Hipólito Mora generó un fuerte impacto en Michoacán y reavivó el debate sobre la violencia asociada al crimen organizado. El ataque ocurrió en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, donde Mora impulsó en 2013 la conformación de grupos de autodefensa para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

Durante la agresión, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba Mora, quien era escoltado por elementos de la Guardia Civil. En el ataque perdieron la vida cuatro policías estatales que fungían como sus escoltas. Las investigaciones continúan para dar con el resto de los responsables.