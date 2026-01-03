Claudia Sheinbaum reitera postura de México a favor de la solución pacífica

Durante una gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno federal mantiene una postura firme a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto internacional, en apego a los principios de la política exterior mexicana, luego de la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La mandataria subrayó que México se rige por la Doctrina Estrada, la cual establece el respeto a la soberanía de los pueblos y la no intervención en asuntos internos de otros países, principios que dijo, están consagrados en la Constitución Política.

"Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está claramente en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto", expresó Sheinbaum ante medios de comunicación.

Asimismo, recordó que el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas establece que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral en el marco del propio organismo internacional, postura que México respalda de manera consistente en el ámbito diplomático.

Pese al contexto internacional, la presidenta destacó que México mantiene una relación de entendimiento, comunicación y colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, la cual se basa en el respeto mutuo y en el principio de colaboración sin subordinación.

"Tenemos una buena relación, de diálogo permanente, siempre defendiendo la soberanía nacional y los principios que históricamente han guiado la política exterior de México", puntualizó.