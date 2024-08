SAT: ¡Ten cuidado! Este es el link que nunca debes abrir si te llega un mensaje

Las artimañas de los delincuentes han superado cualquier expectativa y, gracias a la evolución de las plataformas digitales, las estafas y los robos están prácticamente a la orden del día. Para ejemplo de lo anterior aparece un link que ha llegado en forma de mensaje a varios teléfonos móviles y que, supuestamente, guardaría relación con el SAT.

El Servicio de Administración Tributaria no es más que un organismo que tiene como objetivo principal controlar la economía de sus contribuyentes a través del pago de impuestos derivados de sus respectivos salarios. Por ende, el SAT se ha convertido en uno de los organismos más respetados por la comunidad al interior del país.

En ese sentido, y al ser un tema relacionado con aspectos económicos, muchos ciberdelincuentes han buscado la forma de estafar a estas personas a través del nombre del SAT y, dentro de estas estafas, aparece un link que, posiblemente, ya recibiste en forma de mensaje desde tu dispositivo móvil. Ante ello, es preciso que sepas qué hacer al respecto.

¿EL SAT ENVÍA UN LINK O ES UNA NUEVA FORMA DE ESTAFA?

En las últimas semanas, los ciberdelincuentes han mandado mensajes que se hacen pasar por el SAT a través de links que son enviados directamente al SMS de cada uno de sus contribuyentes. En este, se le solicita a la persona abrir el mismo desde su navegador además de proporcionar su número de teléfono para, supuestamente, "resolver cualquier duda".

Ante esta situación, el SAT ha dado a conocer que, si cuentas con un citatorio de parte del organismo, este solo podrá ser visible en la computadora, esto con la intención de evitar que abras el link y, así, pierdas tu información. Vale mencionar que, de acuerdo con el periodista Edgar Torres, el link se distribuye a lo largo de Colima, aunque no se descarta que el mismo ya haya llegado a otros estados del país.

¿CÓMO IDENTIFICAR QUE UN LINK ES FALSO?

Además de que el mismo puede abrirse desde el teléfono móvil y no solamente desde una computadora, el SAT establece que existen distintos detalles que revelan que el mismo no fue enviado por el organismo, siendo el más evidente que la página web no cuenta con la misma terminación que la oficial (gob.mx). Si tienes alguna duda al respecto, no descartes acercarse directamente con el Servicio de Administración Tributaria a través del número 55 627 22 728.