SAT: ¿Cómo saber si eres excepto de presentar tu declaración anual?

A pesar de que en las búsquedas se enfatiza el término declaración anual 2025, en este año se presentará la correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Por lo tanto, varios trabajadores en México tendrán que acatar esta normativa; de lo contrario, serán penalizados económicamente.

No obstante, existen empleados que no tienen la obligación de entregar su informe anual.

¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN ANUAL Y CUÁNDO DEBE PRESENTARSE?

La declaración anual es un procedimiento en el que los empleados inscritos en el sistema de salarios deben descomponer sus ingresos frente a la entidad fiscal.

En contraste con años anteriores, en 2025 es necesario presentar la declaración anual desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Es importante tener en cuenta que los ejercicios considerados son todos los que se incluyeron en 2024.

¿QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR A CABO SU DECLARACIÓN?

Aunque llevar a cabo la declaración anual ante el SAT es un deber para la mayoría de los empleados en México, hay grupos que están libres de este trámite fiscal.

Los individuos con ingresos que no excedan los 20 mil pesos mensuales no tienen la obligación de presentar su declaración anual, siempre que no hayan tenido dos o más superiores en el año, es decir, si no cambiaron de trabajo o no tuvieron dos fuentes laborales o más simultáneamente.

Otros empleados que no necesitan declarar son aquellos que solo obtienen ingresos de un único patrón, siempre y cuando no disminuyan sus ingresos por debajo de los 400 mil pesos al año.

¿QUÉ PASA SI NO HACES TU DECLARACIÓN SI ERES DE LOS SELECCIONADOS?

La entrega puntual y exhaustiva de la declaración fiscal anual es un deber esencial para todo contribuyente. No cumplirlo dentro del tiempo fijado puede resultar en penalizaciones económicas que pueden llegar a 22 mil 400 pesos.

No obstante, el monto de estas sanciones no es invariable, dado que se basa en la cantidad y carácter de las responsabilidades fiscales omitidas.

Por ejemplo, un individuo que tiene diversas fuentes de ingresos y declara únicamente una de ellas está cometiendo una omisión parcial. Este tipo de anomalía puede provocar sanciones extra, incrementando el precio del incumplimiento.

En casos en los que el contribuyente opta por entregar una declaración adicional dentro de los seis meses siguientes a la imposición de una multa inicial, cualquier contribución extra declarada también puede resultar en una nueva penalización, agravando las repercusiones de no cumplir oportunamente y de forma integral.

Este escenario subraya la relevancia de asegurar que la declaración anual no solo sea presentada en el plazo establecido, sino que también represente con exactitud todos los movimientos financieros del año fiscal correspondiente.