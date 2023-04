Rescatan a dos hermanitos abandonados por "polleros" en la frontera entre Sonora y Arizona

Los pequeños, de 5 y 8 años de edad, fueron abandonados por "polleros", en la zona entre Douglas, Arizona, y Agua Prieta, Sonora.

El hallazgo de los menores fue informado por John R. Modlin, jefe del Sector Tucson, y destacó que el rescate lo efectuaron elementos asignados a la Estación Douglas.

"Los agentes de la Estación Douglas localizaron a dos niños no acompañados la semana pasada. Los contrabandistas abandonaron a los hermanos, de 5 y 8 años, en la frontera cerca de Douglas, pero los agentes los rescataron rápidamente. Excelente trabajo de nuestros agentes del Sector Tucson por acercar estos a la seguridad de los niños", informó Modlin.

Hasta el momento no hay información sobre el origen de los hermanitos ni a dónde los trasladaban los traficantes de personas; solo trascendió que fueron puestos a salvo en una zona segura mientras se llevan a cabo las investigaciones.

