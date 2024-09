¿Realmente existe la cerveza sin alcohol? Esto dice la Profeco

En un reciente estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto sobre la mesa la posible existe de cerveza sin alcohol, ya que, desde hace años, en el México se hizo tendencia el consumir las famosas "cervezas sin alcohol".

Y es que este es un producto que se hizo viral en algunos mercados de Europa y rápidamente ganó clientes en el territorio mexicano.

¿EXISTE LA CERVEZA SIN ALCOHOL?

La Profeco ha establecido que los productos con menos de dos por ciento de alcohol no podrán ser denominados como "cerveza". De acuerdo con la última edición de la Revista del Consumidor, la normativa mexicana exige que las bebidas etiquetadas como "cerveza" contengan entre el dos y el 20 por ciento de alcohol, de lo contrario, deberán clasificarse como bebidas no alcohólicas o bebidas sin alcohol.

La Profeco ha aclarado que existe una distinción importante entre las cervezas bajas en alcohol, también conocidas como cervezas light, y las verdaderas bebidas no alcohólicas. Por ejemplo, productos como la Corona Light, con un contenido de alcohol del 3.5 por ciento, se ajustan a la categoría de cerveza baja en alcohol y pueden comercializarse como tal. Lo mismo se aplica a otras marcas como Pacífico Light, Michelob Ultra y Tecate Light.

Por otro lado, las marcas que se comercializan bajo la etiqueta de bebidas no alcohólicas, como Tecate 0.0, Corona Cero y Heineken 0.0, cumplen con la normativa al utilizar la denominación adecuada. No obstante, algunos productos no se ajustan a estas regulaciones. La cerveza Mahou sin alcohol, por ejemplo, se comercializa incorrectamente como "cerveza sin alcohol", una denominación que la Profeco advierte no está permitida bajo la normativa vigente.

La Profeco ha señalado que los productos que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) estarán sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores podrían enfrentar requerimientos y procedimientos legales por infracciones.

Además, la dependencia ha recordado la importancia del consumo responsable de bebidas alcohólicas, especialmente evitando su consumo en mujeres embarazadas, menores de edad y al momento de conducir.

La aclaración de la Profeco busca proteger a los consumidores y garantizar que la información sobre los productos que se encuentran en el mercado sea clara y veraz.