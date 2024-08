Profeco: Estas son las cervezas sin alcohol que se van a retirar del mercado

En los estudios que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), analiza cada detalle de diversos productos, recientemente hizo un estudio de útiles escolares para que las familias pudieran escoger lo mejor, analizando resistencia, elaboración y etiquetado de cada uno de ellos.

En el caso de alimentos y bebidas, la Profeco suele ser más exhaustiva en sus análisis, puesto que son productos que consumiremos. En el reciente estudio que publicarán, demostrarán que una cerveza sin alcohol no cumplió ciertos requerimientos, haciendo que la tengan que sacar del mercado. A continuación te diremos de qué bebida se trata.

¿QUÉ CERVEZAS SIN ALCOHOL QUITARÁN?

Se ha dado a conocer que en la Revista del Consumidor, en su siguiente edición de septiembre, en uno de sus estudios de calidad, sacarán algunas cervezas sin alcohol del supermercado, puesto que no cumple con las normativas del etiquetado y no cuenta con el porcentaje de alcohol que debe cumplir.

En el estudio que se publicará próximamente, se resalta que analizaron 19 productos diferentes, de los cuales 12 son bajos en alcohol, mientras que los restantes son bebidas no alcohólicas, en el cual verificaron la cantidad de azúcares, componentes volátiles, contenido neto y energético de cada uno de ellos.

Destacando que de todos los análisis y pruebas hubo una marca que falló y no cumplió con ciertas características. La bebida de la marca Mahou 0,0 tostada, es un producto español que en su etiquetado tiene la descripción de cerveza sin alcohol, cuando en realidad no cumple con la cantidad de alcohol para ser nombrada así. Tras obtenerse estos resultados, ya se ha realizado el retiro de dos lotes del producto para hacer la corrección, incluyendo a los envases de vidrio, para hacer el proceso correcto de etiquetado.

En varias ocasiones, la Profeco ha ressaltado la importancia del etiquetado en los productos, puesto que les permite observar de qué está compuesto, su valor nutricional y el porcentaje alcohólico de las bebidas, proporcionando toda la información necesaria a los consumidores. Al momento de comprar bebidas alcohólicas, procura analizar su etiqueta y adquiere el producto en tiendas de confianza, locales en los que se te venderán productos de calidad.

Aunque se catalogó como una cerveza sin alcohol o baja en alcohol, hay que tener cuidado en su ingesta y leer su etiquetado, la revista de la Profeco constantemente saca análisis, donde podrán a prueba cada uno de nuestros productos favoritos, por lo que debemos estar atentos a los nuevos resultados que proporcionan.