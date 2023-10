¿Quieres trabajar en Aeroméxico? Estas son las vacantes de trabajo que ofrece

Si estás en la búsqueda de un empleo con una buena remuneración, y te interesa cambiar de aires, esta es tu oportunidad, pues Aeroméxico ha dado a conocer que tiene vacantes en Cancún, Monterrey, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los puestos de trabajo que está ofertando son: Analista de Servicio al Cliente, con una paga de hasta 15 mil pesos.

Es la primera oportunidad de empleo que esta aerolínea abre, y es de Analista de Servicio al Cliente–Cargo CDMX.

Entre las actividades que el aspirante debe realizar está la de asesorar a los clientes en mostrador, a fin de que contraten servicios de carga, lo que deberá cumplir con toda cabalidad.

La vacante Analista de Atención a Clientes tiene su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo Léon, y el trabajador deberá asesorar a los clientes para vender un servicio o atender necesidades de los viajeros.

La diferencia entre la vacante en CDMX y el Monterrey es el sueldo, el cual baja, pues la paga es de 11 mil 500 pesos mensuales, y ofrece:

Este puesto de trabajo es también como Analista de Atención a Clientes, pero a realizarse en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Básicamente, las funciones son las mismas que en los puestos anteriormente descritos, y el sueldo es también como en el caso de Monterrey, además de ofrecer:

Para postularte en estas tres vacantes (Cancún, Monterrey y CDMX) los requisitos son:

Si estás interesado en alguno de estos puestos, puedes aplicar con inicio de sesión o crear cuenta en la bolsa de trabajo de Aeroméxico.

Cuando estés en el sitio, haz clic en ‘Proceder’, deberás cargar tus datos y currículum; completado el perfil, aplicarás para el puesto.

