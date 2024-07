¿Quieres dejar de recibir molestas llamadas de publicidad financiera? Regístrate a este programa de Condusef

¿Te has despertado a las 6:00 AM por una llamada de una institución financieraque insiste en ofrecerte sus servicios?, Si estas llamadas persisten, incluso después de decirles que no estás interesado, el Registro Público de Usuarios (REUS) podría ser la solución que estás buscando.

El REUS, administrado por la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es un servicio gratuito diseñado para que los consumidores mexicanos puedan evitar recibir publicidad y promociones no deseadas por parte de instituciones financieras. Este registro aplica para bancos, aseguradoras, Afores, Sofoles, arrendadoras y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, entre otros.

¿CÓMO FUNCIONA EL REUS?

Una vez registrado en el REUS, dejarás de recibir llamadas y correos electrónicos de estas instituciones, excepto en los casos de fines políticos, beneficencia, encuestas, cobranza y caridad. El proceso de registro puede realizarse de las siguientes maneras:

Vía internet: Completa la solicitud en línea con tus datos personales tal como los registraste con las instituciones financieras.

En persona: Visita cualquier oficina de atención de la Condusef con tu identificación oficial, recibo telefónico original y comprobante de domicilio que coincida con la dirección del recibo telefónico. También proporciona los números de teléfono y cuentas de correo electrónico que deseas restringir.

Vía telefónica: Llama al centro de atención de la Condusef desde el teléfono que deseas registrar. Si es un teléfono privado, deberás registrarlo en persona; sin embargo, podrás realizar modificaciones en el registro.

El registro en el REUS tiene una vigencia de dos años a partir de los 45 días naturales siguientes a la fecha de alta, con la baja automática al expirar este periodo. Para registrar a un adulto mayor o a alguien con incapacidad, es necesario acudir a la Condusef y demostrar la imposibilidad de realizar el trámite por sí mismos, presentando documentación adecuada.

Si experimentas problemas durante el proceso de registro o detectas datos incorrectos, puedes comunicarte con la Condusef al teléfono 5448 70 00 EXT. 6241, o mediante los correos electrónicos ysilva@condusef.gob.mx y lmartinez@condusef.gob.mx, especificando claramente el problema para recibir asistencia. Para más información sobre el REUS y cómo registrarte, visita sitio web de la Condusef.