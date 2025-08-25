  • 24° C
¿Quién es "El Jabón", delincuente que fue sentenciado a 293 años de prisión por caso de Sicilia?

Además de la condena, el criminal deberá pagar una multa de más de dos millones de pesos debido al asesinato de siete personas

Ago. 25, 2025
Condenaron a El Jabón por el secuestro del hijo de Javier Sicilia / Canva
Condenaron a El Jabón por el secuestro del hijo de Javier Sicilia / Canva

José Luis Luquin Delgado, más conocido como "El Jabón", recibió una sentencia histórica de 293 años de prisión por estar relacionado con el secuestro y asesinato del del hijo del escritor Javier Sicilia, según informó la Fiscalía General de la República.

La sentencia fue impuesta por delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estos actos cometidos por "El Jabón" estaban relacionados con el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del periodista Javier Sicilia.

UNA CONDENA HISTÓRICA PARA JOSÉ LUIS LUQUIN DELGADO

La Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), informó la sentencia de 293 años de prisión para José Luis Luquin Delgado, por los delitos de secuestro y asesinato de siete personas en Morelos, incluido el de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de Javier Sicilia.

Además de la sentencia, también se incluyó una multa de 2 millones 530 mil 386 pesos por los delitos anteriormente nombrados. El Jabón participó junto con otras personas en el secuestro de las víctimas en el municipio de Jiutepec, quienes posteriormente fueron asesinadas en la colonia Villas del Descanso y trasladadas a un fraccionamiento en Temixco.

Fue en marzo de 2011, donde se encontró el cuerpo sin vida del hijo de Javier Sicilia, junto con seis personas, en el interior de un vehículo. En ese momento, los cuerpos fueron hallados con un narcomensaje.

 "El Jabón" también está vinculado con el Cártel del Pacífico Sur, una organización criminal que operaba durante ese periodo.

Por el mismo caso, también se condenó con una pena mayor a Julio de Jesús Radilla, alias "El Negro Radilla", y Ángel Taboada, alias "El Conejo". Estos criminales fueron condenados en diciembre del año pasado, con penas de 305 años de prisión.

