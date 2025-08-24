Elektra pierde juicio por 5 mil millones de pesos

Grupo Elektra, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, sufrió un nuevo revés en los tribunales al perder un juicio fiscal contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La compañía deberá cubrir un adeudo de 4 mil 916 millones de pesos, correspondiente a impuestos no pagados en el ejercicio de 2011.

TRIBUNAL CONFIRMA FALLO A FAVOR DEL SAT

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó por unanimidad la resolución emitida en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que validaba el crédito fiscal. La notificación oficial fue entregada el pasado 14 de agosto, consolidando así la postura de las autoridades hacendarias.

TRES DERROTAS CONSECUTIVAS EN DOS MESES

Este fallo se suma a otros tropiezos recientes para Elektra. En los últimos dos meses, la compañía ha perdido tres juicios fiscales:

El 19 de junio, se confirmó una deuda de 1,603 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2012 .

de 1,603 millones de pesos correspondiente al ejercicio . El 24 de junio, otro tribunal validó un crédito fiscal de 2,004 millones de pesos del año 2010.

En conjunto, Elektra acumula ya 8,523 millones de pesos en créditos fiscales confirmados en tribunales.

SEÑALAMIENTOS DE PRESIÓN POLÍTICA

Tras las resoluciones emitidas en junio, la empresa señaló supuestas presiones políticas contra los magistrados Ana María Ibarra, Alfredo Báez y Yaremi Penagos. Sin embargo, las sentencias han sido emitidas de manera unánime a favor del SAT.

CASO EN LA SUPREMA CORTE

La batalla legal aún no concluye. Elektra ha llevado el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ha buscado frenar los procesos mediante impedimentos contra ministros y otras tácticas legales. La decisión final podría recaer en los nuevos integrantes de la Corte, quienes asumirán funciones el próximo 1 de septiembre.