¿Qué problemas se producen por culpa de un catalizador en mal estado?

El catalizador es un componente que está integrado en el escape de los vehículos de combustión. Su misión es la de reducir los gases contaminantes, pues tiene la capacidad de convertir sustancias perjudiciales en otras inocuas o menos nocivas.

Aunque el catalizador no se considera un componente de desgaste como tal, su eficiencia puede reducirse significativamente con el efecto de los kilómetros o la falta de mantenimiento del coche.

Cuando esto ocurre, el catalizador no hará su trabajo, lo que se traducirá en una luz de avería o en una inspección técnica de vehículos desfavorable.

¿POR QUÉ NO FUNCIONA UN CATALIZADOR SUCIO?

El catalizador lo que realmente hace es acelerar reacciones químicas. Para ello, tiene una especie de red metálica hecha con metales preciosos como el paladio o el platino.

Estos metales tienen la peculiaridad de poseer capacidades catalíticas, lo que significa que pueden romper partículas nocivas como los gases muy reactivos o incluso hacer que se formen otros compuestos que no son tóxicos, como sería el caso del dióxido de carbono o el vapor de agua.

¿QUÉ PROBLEMAS SE PRODUCEN CON UN CATALIZADOR EN MAL ESTADO?

Si no hay superficie para hacer la reacción, el catalizador no va a poder realizar su función. Y la cosa no queda ahí. Tu auto no solo contaminará mucho más, sino que también tu motor va a verse afectado.

Aquí tienes una pequeña lista de los problemas que se producen por culpa de un catalizador en mal estado:

Reducción de la superficie catalítica: como ya hemos dicho, al estar cubierta de suciedad, los gases nocivos no se transformarán.

Obstrucción del flujo natural de los gases: decimos que el catalizador está en el escape. Si hay suciedad, los gases de escape no van a salir con la fluidez que deberían, lo que hará que el motor acabe trabajando más ahogado y perdiendo prestaciones en el mismo.

Obstrucción del flujo natural de los gases: decimos que el catalizador está en el escape. Si hay suciedad, los gases de escape no van a salir con la fluidez que deberían, lo que hará que el motor acabe trabajando más ahogado y perdiendo prestaciones en el mismo.

Problemas para mantener la temperatura: una vez el catalizador se ensucia, el problema solo puede ir a más. Al estar sucio, la temperatura bajará, alejándose sustancialmente de su temperatura óptima de funcionamiento (dependiendo del tipo de motor, entre 300 y 900 °C). De aquí pueden derivar otros problemas, como, por ejemplo, una avería adicional en el filtro de partículas en caso de que lo tengamos.

Daños al catalizador: el exceso de suciedad puede modificar la composición química del propio elemento, hasta el punto de tener que cambiarlo por uno nuevo, y ojo, porque es un componente carísimo de sustituir. La suciedad también puede llegar a bloquear y romper parte de la estructura de este componente.

Interferencia y daño a otros sensores y componentes: un catalizador sucio puede afectar a las lecturas de las sondas de oxígeno, dando mediciones incorrectas que se van a traducir en combustiones ineficientes que no van a hacer más que añadir más leña al problema que ya tenemos.