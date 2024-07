¿De cuánto es la multa por dejar un auto abandonado en la calle?

De seguro por tu calle te ha tocado ver autos abandonados que llevan ahí muchísimo tiempo y debajo tengan basura, un balón y hasta restos de vegetación. Pero, ¿sabías que pueden multar a quienes dejen lo coches en la calle? Te contamos.

En muchos casos estas unidades sólo están de manera temporal mientras se busca cómo moverlas, en otras pasan varias semanas sin que se las lleven y pueden llegar a afectar las actividades de otras personas.

De acuerdo a lo que señala una Norma Oficial Mexicana (NOM) de la Secretaría de Desarrollo Agraro, Territorial y Urbano (Sedatu), la calle enfrente de tu casa, como la banqueta, son consideradas espacios públicos, por lo que no son propiedad de una persona.

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA POR DEJAR AUTOS ABANDONADOS EN LA CALLE?

Al menos en la CDMX, si dejas un auto abandonado por más de 15 días, el Reglamento de Tránsito contempla para este 2024 una multa que va de los 1,085 pesos (10 UMAs) a los dos mil 171 pesos (20 UMAs).

"Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de abandono los vehículos que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos que generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva", precisa el artículo 35.

Antes de eso, los agentes pondrán un apercibimiento que le da al responsable del vehículo tres días hábiles, contados un día después del aviso, para quitar el auto, en caso contrario las autoridades se lo llevarán del lugar.

INFRACCIÓN POR NO OBEDECER

"Si el día señalado para tal efecto, continúa abandonado el vehículo y no estuviera presente el propietario, poseedor o responsable o estándolo se negará a cumplir el acto, se procederá a la imposición de la respectiva infracción por parte del agente autorizado para infraccionar, y a la remisión inmediata del vehículo al depósito correspondiente", se añade en el artículo.

Cabe destacar que este artículo no sólo aplica para los autos abandonados, sino que también se ejerce contra los vehículos que no están en posibilidades de circular, participaron en un hecho de tránsito y no tienen el permiso correspondiente.

Ante esto, lo mejor es que si por algún motivo no puedes mover tu unidad, mejor busques una grúa o utilices otro medio para llevártelo y así te ahorres sanciones.