¿Qué derechos se tiene sobre la banqueta frente a una casa? Esto sabemos

Las discusiones por lugares de estacionamiento, son muy comunes en las calles residenciales debido al uso de la banqueta. Estas disputas surgen por una confusión sobre quién tiene derecho a usar la banqueta frente a una vivienda.

A pesar de que muchos creen que la banqueta frente a su casa es parte de su propiedad, la realidad es otra.

¿A QUIÉN LE PERTENECE LA BANQUETA FRENTE DE A una CASA?

La banqueta es parte de la vía pública y, por lo tanto, es propiedad común, administrada por las autoridades municipales, estatales o federales. Esto implica que cualquier instalación pública como postes de luz, señalamientos o líneas telefónicas están permitidas sobre este espacio.

De igual manera, cualquier persona puede utilizarla, siempre y cuando no obstruya el libre tránsito o infrinja las normas de convivencia.

¿QUÉ DERECHOS SE TIENE SOBRE LA BANQUETA FRENTE A TU CASA?

El único derecho que los residentes tienen sobre la banqueta es garantizar el acceso a su propiedad. Esto significa que si disponen de una cochera o portón, deben asegurarse de que no haya vehículos estacionados obstruyendo el acceso. Sin embargo, si no se tiene acceso vehicular, cualquier persona puede estacionarse, siempre y cuando no obstruya el paso de peatones.

Es fundamental entender que nadie tiene el derecho exclusivo de reservar o impedir el estacionamiento frente a su casa, a menos que existan reglas locales específicas que lo permitan. Apartar lugares o confrontar a quienes estacionan en la banqueta puede generar conflictos, que en ocasiones han escalado a situaciones violentas.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONFLICTOS

Para evitar disputas innecesarias, es aconsejable:

Conocer la normativa local: Informarse sobre las regulaciones municipales respecto al estacionamiento en la vía pública.

Informarse sobre las regulaciones municipales respecto al estacionamiento en la vía pública. Practicar la cortesía: Evitar confrontaciones al permitir el acceso público a la banqueta frente a su domicilio.

Evitar confrontaciones al permitir el acceso público a la frente a su domicilio. Buscar alternativas: Siempre es preferible buscar lugares de estacionamiento disponibles en lugar de disputar espacios en la vía pública.

La banqueta es un espacio de uso común y público, donde se deben respetar las normativas locales y practicar la cortesía para evitar conflictos vecinales. Al entender estos derechos y responsabilidades, se contribuye a mantener la armonía y el orden en las áreas residenciales.