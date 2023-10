Profeco: Estas 8 harinas para hot cakes no son saludables para niños

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a los consumidores sobre ocho marcas de harina para hot cakes que no son benéficas para niños.

La dependencia analizó 52 marcas de harinas par hot cakes en diferentes presentaciones, en los que se evaluaron la cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, azúcares y calorías.

La Profeco destacó que algunos de estos productos contienen semillas y frutas; sin embargo, eso no las hace más saludables, porque también contienen azúcares.

ESTAS HARINAS PARA HOT CAKES NO SON RECOMENDABLES PARA NIÑOS

El estudio de calida realizado en el Laboratorio de Profeco determinó que ocho harinas para hot cakes contienen edulcorantes, por lo tanto, no son recomendables paraa niños, estas marcas son las siguientes:

Clemetina libre de gluten

O´ Meals

Healty Braand Nutritions Cab Be Delicius

La Morisca

Morama

Pronto Light

Tasty DBS

True Amaranto

¿CUÁL ES LA HARINA PARA HOT CAKES CON MAYOR IRREGULARIDAD?

La Profeco informó que algunas maras tienen menos proteína y menos contenido neto del que declaran en sus empaques.

La harina que presentaba mayor irregularidad fue la de la marca Quaker, que detallaba un contenido de 500 gramos y en realidad contenía 451 gramos; sin embargo, la marca corrigió esa irregularidad y ahora se vende con el contenido correcto.

Asimismo, la Profeco señaló que hay tres marcas con más contenido de grasas i azúcares de las que indican en su etiqueta, como las de:

Comen Verde: declaraba 1% de grasa y en realidad contenía 11.93 %.

Morana: decía tener 17.5 % y tiene 38-09%

San Blas: declaraba solo el 4% de grasa y contiene 9.69%.

ESTA MARCA FUE SANCIONADA POR PROFECO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS

La Procuraduría del Consumidor refirió que la marca Eat Natural Lima Limón usa frases publicitarias que no comprobó, como "Deliciosos, esponjosos, con superfood", además no indica el porcentaje de ingredientes y engaña al consumidor al decirle que contiene mantequilla cuan do en realidad contiene aceites.

"Al no corregir estas irregularidades, la marca fue sancionada", señaló la Profeco.

La Profeco informó que a partir de dichos resultados se realizaron verificaciones para que los productos cumplan con las normas que los regulan.