Profeco: ¿Cuáles son las marcas de agua saborizada que contienen más azúcar?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido un nuevo estudio que revela las marcas de agua saborizada que contienen mayor cantidad de azúcar en el mercado mexicano.

En el estudio se analizó diferentes marcas de agua saborizada para descubrir cuantos azúcares añaden, además de su aporte calórico y si agregan o no edulcorantes no calóricos con el objetivo de que los consumidores elijan informados.

Es importante señalar que cualquier sustancia que proporciona dulzor y que no aporta contenido calórico como sucralosa, stevia, aspartame y acesulfame potásico, entre otros, es considerada un edulcorante no calórico.

¿CUÁLES SON LAS MARCAS DE AGUA SABORIZADA QUE CONTIENEN MÁS AZÚCAR?

De acuerdo con el Estudio de Calidad en agua saborizada realizado por la Profeco, existen dos tipos de endulzantes: los calóricos y los no calóricos. Los primeros aportan calorías al organismo y son consideradas una fuente de energía rápida. En cambio, los no calóricos son muy dulces, incluso más que el azúcar de caña, en su mayoría son químicos y el cuerpo no los procesa igual que a los calóricos.

El estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor analizó 26 aguas o bebidas saborizadas: 10 sin calorías, 4 sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos y 12 con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos.

Estos son las marcas de agua con más azúcar:

Jumex Frutzzo (Limonada mineralizada. Bebida carbonatada mineralizada sabor limón / México / 1.5 L): contiene 102 g de azúcar por envase

contiene 102 g de por envase Bonafont Juizzy (Bebida saborizada con jugo de fruta. Agua fresca Naranja de Veracruz / México / 1.5 L): contiene 58.5 g de azúcar por envase

contiene 58.5 g de por envase Peñafiel (Agua Mineral Sabor Limón LIMONAda / México / 600 ml 9.15 g/100 ml): 56.6 g de azúcar por envase

56.6 g de por envase Bonafont Juizzy (Bebida saborizada con jugo de fruta. Agua fresca Naranja de Veracruz / México / 1.5 L): 39 g de azúcar por envase

39 g de por envase Orangina (Bebida carbonatada sabor naranja / Francia / 330 ml): contiene 33.3 g de azúcar por envase

contiene 33.3 g de por envase Del Valle LIMÓN&NADA (Bebida con agua mineralizada sabor limón / México / 600 ml): contiene 30.6 g de azúcar por envase

contiene 30.6 g de por envase Bonafont Levite (Agua infusionada sabor pepino-limón. Bebida sabor Pepino-Limón/ México / 1 L): contiene 25 g de azúcar por envase

Es fundamental que los consumidores conozcan el contenido de azúcar en estas bebidas para tomar decisiones más saludables y evitar el consumo excesivo de azúcares añadidos, que puede tener repercusiones negativas en la salud.