¿Cuál es el jabón recomendado por la Profeco que vale menos de 10 pesos?

El jabón es uno de esos tantos productos que sí o sí debe haber en cada uno de los hogares en México, pues su utilización es fundamental al momento de tomar un baño o, bien, antes o después de cada alimento al momento de lavarnos las manos. Debido a ello, la Profeco ha dado a conocer una marca que cumplió con los requisitos y que vale menos de 10 pesos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es un organismo mexicano que tiene como objetivo principal realizar análisis y estudios sobre los productos o servicios más comunes y que, por ende, más suelen utilizarse. La intención, entonces, es brindar a los consumidores las herramientas necesarias para considerar su posible compra.

En el pasado, la Profeco ya realizó estudios a diversos productos como lo son el queso, la leche, el jamón y otros más que son utilizados de manera cotidiana. Ahora, la Procuraduría en turno fue más allá destacando un jabón que, además de cumplir con los principales requisitos, tiene un costo menor a los 10 pesos. ¿Cuál es?

¿EN QUÉ SE BASÓ LA PROFECO PARA ESTA DECISIÓN?

Lo primero que debes saber es que este estudio fue realizado por el laboratorio de la Profeco para la Revista del Consumidor, entregada en noviembre del 2023. Dicho lo anterior, vale decir que la información no solo es contemporánea, sino que también muestra detalles respecto a la forma en cómo el organismo avala o rechaza diversos productos.

Fue David Aguilar, quien está a cargo de la institución, el personaje que se encargó de verificar esta marca de jabón, la cual no solo tiene un contenido álcali adecuado, sino que además no daña la piel y no cuenta con más del 1.5% de cloruros como el NaCi. Finalmente, los expertos añadieron que su contenido de agua no es mayor al 22%, esto a la par de verificar que contara con un mínimo del 41% de ácidos grasos y no tuviera un exceso de más del 6% de ingredientes insolubles en alcohol.

¿CUÁL ES EL JABÓN APROBADO QUE VALE MENOS DE 10 PESOS?

La Profeco estableció que el jabón que cumplió con los requisitos antes señalados es, nada más y nada menos, que el de la marca Caricia. Este no solo es mejor que algunas marcas establecidas como lo es Escudo, sino que, además, tiene un precio menor a los 10 pesos en diversas tiendas departamentales como, por ejemplo, Soriana.