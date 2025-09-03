Profeco advierte sobre utensilio defectuoso de IKEA; así puedes devolverlo

La seguridad en el hogar es una de las principales preocupaciones de las autoridades de consumo, pues los productos defectuosos pueden poner en riesgo la salud de las familias mexicanas. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a las y los consumidores en México tras detectar que un producto de cocina vendido por IKEA podría representar un riesgo para la salud.

La institución advirtió que existe la posibilidad de que se desprendan fragmentos metálicos al utilizar el prensador, lo que constituye un riesgo de ingestión.

¿CUÁL ES EL UTENSILIO DE IKEA QUE SALIÓ DEFECTUOSO?

Se trata del prensador de ajos negro IKEA 365+ Värdefull, que según la autoridad podría liberar pequeñas piezas metálicas durante su uso, las cuales, de ser ingeridas accidentalmente, causarían lesiones.

De acuerdo con la información proporcionada, la empresa Ikano Retail de México identificó hasta 2 mil 524 unidades defectuosas de este utensilio, correspondientes a los números de producto 201.521.58, 305.781.89 y 601.636.02, fabricados entre los lotes 2411 a 2522.

ASÍ PUEDES DEVOLVER EL UTENSILIO

Ante ello, IKEA informó que cualquier persona que haya adquirido este producto podrá devolverlo en cualquiera de sus tiendas en México y recibir un reembolso, incluso si no cuenta con el ticket de compra.

Para quienes no puedan identificar si su utensilio pertenece al lote defectuoso, la cadena sueca precisó que cualquier prensador de ajos negro IKEA 365+ Värdefull podrá ser devuelto y se reembolsará su costo. Este programa estará vigente hasta el 11 de junio de 2026.

Los clientes que formen parte del programa IKEA Family recibirán notificaciones por correo electrónico para gestionar el reembolso de manera inmediata. Además, la empresa puso a disposición el número telefónico 55 8310 8310, el correo servicioclientesikea@ikano.mx, así como sus tiendas físicas y página web.

Con estas medidas, Profeco busca prevenir accidentes domésticos y garantizar que los consumidores tengan la posibilidad de devolver o sustituir los productos defectuosos sin enfrentar obstáculos administrativos.