Poder Judicial extiende paro de labores hasta el 11 de octubre

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó, con cuatro votos a favor y tres en contra, la extensión del paro de labores en juzgados y tribunales federales hasta el próximo 11 de octubre.

Esta decisión se tomó en una sesión extraordinaria, en la que se determinó continuar con la suspensión de actividades iniciada el 21 de agosto en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas, exceptuando los casos considerados urgentes.

Durante la sesión, la ministra Norma Piña y los consejeros José Alfonso Montalvo, Lilia Mónica López y Sergio Javier Molina respaldaron la resolución. La circular 20/2024 especifica que "se seguirán atendiendo los casos urgentes", entre los que destacan liberaciones de detenidos y órdenes de aprehensión".

El CJF continuará llevando a cabo mesas de diálogo con las asociaciones de juzgadores y representantes de los trabajadores, con el fin de "salvaguardar la seguridad jurídica y generar certidumbre para los usuarios del sistema de justicia federal".

Por su parte, los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya y Eva Verónica de Gyvés señalaron que los juzgadores deberían haber reanudado sus actividades desde el 3 de octubre.

En su cuenta de X, el magistrado Alejandro Andraca advirtió que las opiniones sobre el paro de juzgadores están polarizándose entre los miembros del Poder Judicial. "Lamentablemente las posiciones en el PJF se están polarizando cada vez más y eso no abona al debate ni a nuestra legitimidad. Somos cerca del 40% los Jueces(as) y Magistrados(as) que votamos por levantar ya la suspensión de labores. No somos traidores ni nada parecido".

"El paro de los trabajadores lo respeto y es decisión de ellos. El de Juzgadores(as) me parece ya insostenible", sostuvo.

