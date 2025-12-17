Plan de Expansión CFE 2025-2030

Durante La Mañanera del Pueblo, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, presentó los proyectos que forman parte de la primera etapa del Plan Nacional de Energía. Explicó que el objetivo principal es asegurar el suministro de electricidad en todo el país, fortalecer el sistema eléctrico y garantizar que el Estado mantenga al menos el 54 por ciento de la generación de energía. Con estas acciones, se busca evitar problemas de abasto en el futuro y responder al crecimiento de la demanda.

La estrategia contempla inversiones importantes en nuevas plantas, energías limpias y el reforzamiento de la red eléctrica, con el fin de ofrecer un servicio más estable y confiable para hogares, comercios e industrias.

NUEVAS PLANTAS PARA FORTALECER LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

En el área de generación, Calleja informó, que se desarrollarán cinco nuevos proyectos de generación firme, los cuales aportarán cerca de 3 mil megawatts al sistema eléctrico nacional. Estas obras representan una inversión de más de 4 mil millones de dólares. Detalló que ya inició la construcción de la Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos, conocida como Tula II, en el estado de Hidalgo. Esta planta forma parte del proceso de modernización y busca reducir el uso de combustibles más contaminantes.

Las centrales de Salamanca, Altamira y Mazatlán se encuentran en fase de planeación técnica, por lo que sus obras podrían comenzar pronto. En el caso del proyecto de Los Cabos, explicó que se está revisando para adaptarlo a las condiciones actuales del mercado. Estos proyectos permitirán aprovechar instalaciones ya existentes, reducir costos y acelerar los tiempos de construcción.

IMPULSO A LA ENERGÍA SOLAR Y PROYECTOS SUSTENTABLES

La titular de la CFE destacó la continuidad del proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco, en Sonora, considerado el complejo solar más grande de América Latina. Las siguientes dos fases sumarán 580 megawatts adicionales, con una inversión de 710 millones de dólares. La tercera fase comenzará su construcción en los próximos días y la cuarta está prevista para febrero de 2026. Al concluir todas las etapas, el complejo alcanzará una capacidad total de mil megawatts y ayudará a reducir más de un millón de toneladas de emisiones contaminantes al año.

Se anunciaron dos nuevos proyectos solares en Coahuila, llamados Carbón y Río Escondido. Estos proyectos requerirán una inversión cercana a los 826 millones de dólares. De igual forma, la CFE analiza otros tres proyectos de energía limpia, dos solares y uno eólico, que podrían desarrollarse en Durango, Quintana Roo y Guanajuato.

MEJORAS EN LA RED ELÉCTRICA Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

En materia de transmisión, Emilia Calleja informó que se pondrán en marcha 66 proyectos entre 2025 y 2026 para reforzar la red eléctrica del país. Estas obras buscan eliminar fallas, mejorar el transporte de electricidad y apoyar el crecimiento de zonas industriales y urbanas. De estos proyectos, 22 se licitarán a finales de 2025 y 44 durante 2026, con un calendario ya establecido.

La directora de la CFE invitó a la industria nacional a participar en estos proyectos, resaltando que se busca aumentar el uso de productos y servicios mexicanos bajo reglas claras y procesos transparentes. Reiteró que el plan energético está diseñado para llevar electricidad de forma eficiente a la mayor parte del territorio nacional y contribuir al desarrollo económico y social.

El objetivo de estos proyectos es evitar apagones, cubrir el aumento en el consumo de electricidad y asegurar que el Estado tenga un papel fuerte en el control y suministro de la energía en el país.