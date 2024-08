Piloto estadounidense Larry Curtis Parker exige aclaración pública del gobierno mexicano tras ser señalado en LaMañanera

Larry Curtis Parker, piloto estadounidense señalado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador como el responsable de trasladar a Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, ha salido a la luz pública para desmentir categóricamente su involucramiento en este hecho.

Asimismo, pidió ser exonerado públicamente por el gobierno mexicano. Parker afirma no tener relación alguna con el narcotráfico y asegura que estas acusaciones han afectado gravemente su vida y su relación con México.

El pasado mes, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), declaró que existían pruebas de que Parker había transportado al capo sinaloense en una avioneta que partió del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora, con destino al Aeropuerto de Santa Teresa, Texas. En el plan de vuelo, Parker aparecía como el piloto, utilizando una licencia y pasaporte que coinciden con sus datos personales.

En una entrevista exclusiva con Azucena Uresti para Fórmula Noticias, Parker expreso su profundo desconcierto y frustración ante las acusaciones que han manchado su reputación y afectando su vida. El piloto aseguró que, al enterarse de las declaraciones de las autoridades mexicanas, creyó que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, la situación pronto escaló, recibiendo numerosas llamadas que cuestionaban su posible implicación en el transporte de los capos.

ENTREVISTA DE CURTIS PARKER

Parker relató que el día de la supuesta detención de "El Mayo" fue un día normal para él. "Cuando llegué, las autoridades del aeropuerto me registraron, me dieron el plan de vuelo y me escoltaron hasta el avión como siempre. Nada fue diferente. He hecho esto muchas veces", comentó Parker, quien asegura no tener conexión alguna con los hechos.

El piloto mencionó que el jueves por la noche, al ver una publicación en redes sociales que lo relacionaba con el arresto de Zambada y Guzmán López, pensó que se trataba de una broma. "Busqué en Internet y encontré muchas historias sobre el arresto y muchas de ellas me mencionaban como el piloto", dijo.

A partir de ese momento, comenzó a recibir llamadas de amigos y periodistas tanto de Estados Unidos como de México, preguntándole sobre su participación en el incidente.

Curtis Parker expresó su decepción al no haber recibido una respuesta oficial por parte de las autoridades mexicanas para desvincularlo del caso, pese a haber solicitado una aclaración. "Me dijeron que las autoridades estaban investigando el incidente y supuse que la investigación demostraría que no tuve absolutamente nada que ver con el incidente".

EXIGE DISCULPA PÚBLICA

Ante la mención de su nombre en la conferencia matutina del presidente, Parker dirigió un mensaje a López Obrador, pidiéndole que limpie su nombre y lo exonere públicamente de cualquier nexo con el caso.

"Amo al pueblo mexicano y al gran estado de Sonora. He estado yendo durante cuatro años y esperaba pasar muchos años más cazando y pescando en el gran estado de Sonora, e incluso estaba considerando construir una casa allí", afirmó.

Aunque ha recibido apoyo de las autoridades estadounidenses, Parker no tiene planes de emprender acciones legales en este momento. Su principal deseo es que su nombre sea limpiado y poder regresar a México con los brazos abiertos. "Creo que fue un error honesto por parte de las autoridades mexicanas, y espero que lo corrijan", concluyó.

Pese a su afecto por México, Parker ha decidido no regresar al país por el momento, una decisión que, según sus propias palabras, "le parte el corazón". Añadió que extrañará mucho al pueblo mexicano y a sus amigos, especialmente al estado de Sonora, con su belleza y abundantes oportunidades de caza y pesca.