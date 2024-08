"No me entregué, me secuestraron": "El Mayo" Zambada declara que iba a reunirse con políticos cuando fue emboscado

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, afirmó que "no me entregué, me secuestraron" en una declaración que su abogado, Frank Pérez, difundió a través del medio Los Ángeles Times.

Zambada detalló que fue emboscado mientras esperaba una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el mismo día de su detención, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"No llegué voluntariamente a Estados Unidos. No tuve ningún acuerdo con cualquier gobierno. Al contrario, fui secuestrado y llevado a EU contra mi voluntad", dijo el capo.

En su declaración, "El Mayo" aseguró que por petición de Joaquín Guzmán López iba a una reunión con los políticos. "Para ayudar a resolver unas diferencias entre líderes políticos en nuestro estado".

"Estaba al tanto de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, excongresista federal", señaló, y añadió que, según le habían dicho, en esa reunión también se encontraría Iván Guzmán Salazar, otro hijo de "El Chapo" Guzmán.

Zambada señaló en su comunicado, que el día 25 de julio se dirigió al rancho y centro de eventos "Huertos del Pedregal", a las afueras de Culiacán, donde se realizaría la reunión.

Reveló que llegó antes de la hora acordada, las 11 a.m., y observó a hombres armados vestidos con uniformes militares verdes, quienes, asumió, eran miembros del grupo de Joaquín Guzmán.

"El Mayo" dijo que estaba acompañado por cuatro personas de seguridad, de las cuales dos se quedaron fuera del perímetro de seguridad.

"Los dos que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo", admitió.

"El Mayo" Zambada informó que cuando se dirigía al lugar de la reunión vio a Héctor Cuen acompañado de uno de sus ayudantes, a quienes saludó antes de entrar a una habitación.

"Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era joven, y me hizo gestos para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y los involucrados, lo seguí sin vacilar. Fui dirigido a otro cuarto oscuro".

El cofundador del Cártel de Sinaloa declaró que en cuanto entró al cuarto fue emboscado y fue sometido a uso físico, lo que le causó heridas serias en la espalda, rodillas y muñecas.

"Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado".

El narcotraficante continuó con su declaración y señaló que "Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento". Señaló que en la aeronave iban él, Joaquín y el piloto.

Especificó que el vuelo duró cerca de dos horas y media a tres horas, sin hacer ninguna parada, hasta llegar a El Paso, Texas.

Destacó, además, que en la pista agentes del Gobierno Federal estadounidense lo custodiaron.

"La noción de que me rendí o cooperé es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad", enfatizó "El Mayo" Zambada.

BREAKING: Statement released by El Mayo Zambada through his lawyer says he was ambushed when expecting to meet Rubén Rocha Moya, the governor of Sinaloa, and Héctor Melesio Cuen Ojeda, politician who was killed on the days of the arrests. pic.twitter.com/iXLq6EC3AD