  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Paramédicos en Sinaloa usarán chalecos antibalas tras ataques armados en hospitales de Culiacán

Los recientes niveles de violencia en Sinaloa han puesto en riesgo la integridad de los voluntarios que prestan auxilio en zonas de alto conflicto

Sep. 04, 2025
Desde este jueves los paramédicos de Gerum Culiacán A.C. aplican esta medida.
Desde este jueves los paramédicos de Gerum Culiacán A.C. aplican esta medida.

A raíz de los recientes ataques armados en hospitales de Culiacán que dejaron cinco personas muertas y tres heridas, la organización Gerum Culiacán A.C. anunció que sus paramédicos y voluntarios comenzarán a portar chalecos antibalas durante sus servicios nocturnos de emergencia.

La medida entró en vigor este 4 de septiembre y fue dada a conocer mediante un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la organización.

"Esta medida ha sido tomada en respuesta al creciente y preocupante nivel de violencia que ha comenzado a afectar directamente al personal de emergencias en el ejercicio de sus funciones", se lee en el comunicado firmado por el director general, César Vega.

El directivo explicó que los recientes niveles de violencia en Sinaloa han puesto en riesgo la integridad de los voluntarios que prestan auxilio en zonas de alto conflicto, por lo que pidió comprensión ante esta nueva estrategia de protección.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL EN LOS CHALECOS

Gerum Culiacán aclaró que todos los chalecos antibalas portados por su personal contarán con distintivos oficiales, por lo que se pide a la población no confiar en personas sin identificación visible.

Los chalecos serán de color rojo y especificarán la función del portador, ya sea como "Bombero" o "Paramédico", para facilitar su reconocimiento en operativos o zonas de emergencia.

imagen-cuerpo

HECHOS VIOLENTOS RECIENTES EN CULIACÁN

Esta decisión se da tras una serie de ataques violentos ocurridos entre el 29 y 30 de agosto, presuntamente vinculados a una disputa entre células delictivas de La Mayiza y Los Chapitos, ambas facciones del Cártel de Sinaloa.

  • El 29 de agosto, sujetos armados atacaron el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán, asesinando a tres personas y dejando tres heridos.
  • El 30 de agosto, hombres armados entraron a una clínica privada donde asesinaron a un joven que recibía atención médica por heridas de bala.
  • Ese mismo día, otro joven de 21 años fue asesinado dentro del Hospital General, por individuos disfrazados de médicos.
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Rayo enluta a una familia por partida doble: padre e hija mueren por una descarga
Nacional / México

Rayo enluta a una familia por partida doble: padre e hija mueren por una descarga

Septiembre 04, 2025

Los restos tanto del hombre y la niña, así como el caballo en el que montaban, fueron hallados un día después. Solo hubo un sobreviviente

Tormenta tropical Lorena podría afectar vuelos al noroeste desde el AICM
Nacional / México

Tormenta tropical "Lorena" podría afectar vuelos al noroeste desde el AICM

Septiembre 04, 2025

Aunque el fenómeno se debilita, su presencia aún ocasionará fuertes lluvias en toda la región

Estos son los salarios de los nuevos ministros de la SCJN ¿Ganan más que Claudia Sheinbaum?
Nacional / México

Estos son los salarios de los nuevos ministros de la SCJN ¿Ganan más que Claudia Sheinbaum?

Septiembre 04, 2025

El 1 de septiembre, se anunció una transformación institucional con la promesa de eliminar privilegios salariales y prestaciones especiales