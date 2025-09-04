Rayo enluta a una familia por partida doble: padre e hija mueren por una descarga

Un lamentable hecho se registró en Chiapas, donde un padre y su hija que montaban a caballo perdieron la vida luego de que los impactar un rayo durante una fuerte lluvia con descargas eléctricas.

De acuerdo con la información, las víctimas fueron identificadas como Oliver Solar, de 40 años de edad, y su hija Ariadne, de 16.

Los hechos ocurrieron en el ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Jiquipilas, cuando la tarde del lunes 1 de septiembre se desató una fuerte tormenta; a raíz de ello, padre e hija, que montaban dos caballos, buscaron refugio.

Dirigieron los animales y los dejaron a la orilla de un río para guarecerse debajo de un árbol, donde esperarían hasta que pasara el temporal. Todos iban acompañados por su perro.

Sin embargo, una potente descarga eléctrica surcó los aires e impactó el árbol, cobrando al instante la vida de padre e hija, así como también de los dos animales.

Los cuerpos quedaron tendidos debajo del árbol, en tanto que los restos de las monturas quedaron a la orilla del río.

LA BÚSQUEDA

Como con el paso de las horas padre e hija no regresaban al hogar, una vez que el tiempo lo permitió, el martes 2 de septiembre sus familiares iniciaron una búsqueda: los encontraron sin vida debajo del árbol.

Rápidamente llamaron a emergencias, pero cuando los paramédicos los revisaron, les dijeron que estaban muertos a causa del impacto del rayo, por lo que dieron vista a las autoridades.

Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), a fin de que se realizara la necropsia de rigor y posterior entrega de los cuerpos.