Tormenta tropical "Lorena" podría afectar vuelos al noroeste desde el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una advertencia por posibles afectaciones en vuelos con destino al noroeste del país, debido a la presencia de la tormenta tropical "Lorena" , que en las últimas horas se degradó de huracán categoría 1.

Las autoridades del AICM señalaron que los vuelos podrían sufrir retrasos o cancelaciones, por lo que se recomienda a los pasajeros mantenerse informados a través de las aerolíneas y los canales oficiales de Protección Civil.

Además, en la Ciudad de México se prevén lluvias durante el día, lo cual podría complicar aún más las operaciones aeroportuarias.

En el norte del país, el Aeropuerto Internacional de Loreto, en Baja California Sur, activó protocolos de seguridad para proteger a pasajeros, personal e instalaciones ante la cercanía de "Lorena". Según informó el Grupo Aeroportuario Marina, estas medidas buscan reducir riesgos ante posibles impactos del ciclón.

#ArptoBJinforma

? Debido a la #tormentatropical #Lorena, los vuelos a la región noroeste de nuestro país pueden verse afectados. En la #CDMX los reportes indican la presencia de lluvia durante el día.

Mantente informado de las indicaciones de las autoridades de protección civil... — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 4, 2025

PRONÓSTICO DE LA TORMENTA "LORENA" PARA ESTE 5 DE SEPTIEMBRE

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical "Lorena" se localizaba hasta las 12:00 h a 225 km al oeste de Cabo San Lázaro y a 270 km al suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur.

Se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h, con rachas de viento de hasta 110 km/h.

El SMN prevé que "Lorena" continúe debilitándose y podría convertirse en ciclón post tropical durante la tarde del viernes 5 de septiembre. Sin embargo, su presencia aún ocasionará lluvias intensas a torrenciales en varias entidades del noroeste del país:

Baja California Sur : Lluvias puntuales torrenciales

: Lluvias puntuales torrenciales Baja California y Sonora : Lluvias intensas

: Lluvias intensas Sinaloa y Durango : Lluvias muy fuertes

: Lluvias muy fuertes Chihuahua: Lluvias fuertes

RECOMENDACIONES PARA LOS VIAJEROS

Para quienes tiene un vuelo programado con destino a CDMX o de la capital al noroeste del país, las autoridades recomiendan lo siguiente: