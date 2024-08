Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", ingresa al programa de testigos protegidos, según la DEA

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán y líder de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos", ha ingresado al programa de testigos protegidos en Estados Unidos, según información exclusiva proporcionada a El Universal por una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con la fuente, Guzmán López está bajo el resguardo de los US Marshals y no será presentado públicamente debido a que su caso se mantiene en reserva y clasificado. Desde el 23 de julio de 2024, su ficha en el Buró Federal de Prisiones (BOP) muestra que ya no está bajo su custodia, siendo registrado como "released" desde esa fecha.

OVIDIO GUZMÁN DETENIDO

El 15 de septiembre de 2023, en pleno Día de la Independencia de México, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Su comparecencia ante una corte en Illinois fue para enfrentar graves acusaciones relacionadas con tráfico de drogas, incluyendo cocaína, metanfetaminas y marihuana.

El 5 de enero de 2023, Guzmán López había sido detenido en México y posteriormente recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. En marzo de este año, la jueza Sharon Johnson Coleman le leyó los cargos en su contra, que incluyen conspiración para importar y distribuir drogas, participación en una empresa criminal continua, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

El abogado de Ovidio Guzmán es Jeffrey Lichtman, quien también representó a su padre, "El Chapo", condenado a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX en Florence, Colorado.

Ovidio Guzmán se declaró culpable del involucramiento en la distribución de fentanilo, una droga que en 2022 causó la muerte de casi 80 mil personas en Estados Unidos, ha intensificado la presión sobre él. Su caso resalta el compromiso del gobierno estadounidense de responsabilizar a quienes contribuyen al desastre de salud pública del fentanilo.

PRESUNTO SECUESTRO DE "EL MAYO"

Además, este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a Ovidio Guzmán con el caso del presunto secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, otro prominente líder del Cártel de Sinaloa. La FGR reveló que Guzmán López fue excarcelado de una prisión de alta seguridad en Estados Unidos el 23 de julio de 2024, justo dos días antes del presunto secuestro de "El Mayo". Hasta el momento, el estatus y la ubicación de Guzmán López en Estados Unidos permanecen desconocidos.

Una nueva audiencia en el caso de Ovidio Guzmán estaba programada, pero la entrada del hijo de "El Chapo" al programa de testigos protegidos podría modificar los procedimientos judiciales futuros.