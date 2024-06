"No se dejen engañar": AMLO pide a trabajadores no temer por reforma al Poder Judicial

En la mañanera de este jueves 27 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que la reforma al Poder Judicial no afectará a los trabajadores, y les pidió que no se dejen engañar, tras el mensaje en video que difundió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En el video se puede observar como la ministra Norma Piña pidió a los empleados del Poder Judicial de la Federación, defender sus derechos y hacer valer la división de Poderes en el País.

REACCIÓN DE AMLO

"Primero aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer, al contrario. A ellos se les garantizan sus derechos, y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción", señaló López Obrador.

"Entonces, que no los estén engañando, la reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo de los jueces, de los magistrados y de los ministros".

NO VAN A SER PERJUDICADOS

"Yo entiendo que políticamente estén valiéndose de todo, no deberían de hacerlo, por ética, pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados", dijo AMLO.

"Que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos, son como 20 mil millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones a los trabajadores se va a garantizar".

FIDEICOMISOS

El mandatario federal argumentó que los fideicomisos del Poder Judicial se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal, aunque haya resuelto otra cosa la Suprema Corte de Justicia, los privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel.

"Violan la Constitución porque se establece que nadie pueda ganar más que lo que gana el presidente", destacó AMLO.

MINISTROS RETIRADOS

El presidente expresó que sería bueno que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) investigara y explicara cuántos ministros retirados tienen pensión".

"Porque me estaban diciendo que hay ministros que estuvieron, creo que tres meses y se retiraron con pensión, pero con una pensión elevadísima, y eso no se sabe. es nada más solicitar formalmente, si nos pueden dar a conocer quiénes son todos los ministros en retiro que cobran pensiones", apuntó López Obrador.

AMLO pidió que se solicite la información en el mismo sentido para Banco de México, Nacional Finannciera, Banobras, Banco de Comercio Exterior, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Issste e IMSS.