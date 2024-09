“No existe ningún fundamento legal para detenerla”: AMLO asegura que ya está en vigor la Reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó con firmeza que la Reforma al Poder Judicial de la Federación ya está en vigor y no existe ningún fundamento legal que pueda detener su implementación.

En una declaración reciente, el mandatario federal destacó que todos los trámites legales necesarios para la entrada en vigor de la Reforma se han cumplido a cabalidad, y subrayó que cualquier intento de impugnación carecería de base legal sólida.

“¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Solamente que no hubiese mayoría calificada, que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado, o que el titular del Ejecutivo no hubiese publicado la Reforma”, explicó el presidente en conferencia de prensa. “Pero, ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma, eso ya salió adelante y qué bueno”, añadió con un tono de firmeza.

NO EXISTEN FUNDAMENTOS LEGALES PARA DETENER LA REFORMA

López Obrador también abordó la posibilidad de que la oposición impugne los cambios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque reconoció el derecho de los opositores a llevar el tema a los tribunales, reiteró que, en su opinión, no hay fundamentos legales para que la SCJN pueda revertir la Reforma.

“No existe ningún fundamento legal para detener la reforma”, señaló durante la conferencia matutina de este martes, tras ser cuestionado sobre las impugnaciones a esta iniciativa.

“Ojalá y los constitucionalistas, como Diego Valadés o los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dieran a conocer su punto de vista en estos días, hoy o mañana, para que de una vez se defina si queremos un Estado de derecho o un estado de chueco”, señaló el mandatario.

El presidente recordó que el artículo 135 de la Constitución establece el proceso para llevar a cabo reformas constitucionales, que incluye la aprobación por mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales. Según López Obrador, la SCJN no tiene la facultad para echar atrás la reforma. “Es tan sencillo como si yo emito una orden de aprehensión como titular del Ejecutivo, eso no me corresponde; eso le corresponde a un juez”, ejemplificó.

La Reforma Judicial, que ha sido objeto de intensas discusiones y controversias, se ha convertido en un tema importante en el panorama político actual. El presidente López Obrador ha reiterado su confianza en la legalidad y la transparencia del proceso, y ha instado a los críticos a presentar argumentos fundamentados si desean cuestionar la Reforma en los tribunales.

Esta declaración del presidente se da en un contexto de creciente debate sobre la reforma y su impacto en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial en México. La postura de López Obrador subraya la importancia que su administración otorga a la Reforma y marca un nuevo capítulo en el debate sobre la justicia y el Estado de derecho en el país.